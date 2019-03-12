保險套加嬰兒油 婦產科醫師：只會出人命

2019-03-12 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



保險套可以自行添加嬰兒油來增加潤滑度嗎？千萬別傻了，婦產科醫師表示，如果你這樣做，只會增加保險套破掉的機率，意外製造出「人命」。

314白色情人節前夕，義大大昌醫院也推「愛情產業鏈」，由院長張基昌及泌尿科權威王起杰教授，從保險套與潤滑劑的使用、HPV（人類乳突病毒的疫苗施打，到男性勃起障礙等面向，傳授「房事」美滿全攻略，盼民眾健康又「性福」。

談起安全性行為，不免提到保險套，但醫界發現，許多人對保險套的使用觀念似是而非，義大大昌醫院院長張基昌表示，有人以為要套兩層，比較安全；有的認為一個套全套，一個套半套，用起來比較 舒適，更有人自己添加嬰兒油，認為增加滑潤度，其實這麼做，只會讓保險套更容易破掉，製造出「人命」。

另外男女追求「性」福，對人類乳突病毒的認識也不可無，張基昌表示，衛福部去年公布的10大癌症，子宮頸癌已重新擠入榜單，且在國內女性10大癌症中排名第7位，誘發的原因則是人類乳突病毒（HPV）所致，這項病毒也與肛門癌、外陰癌、陰道癌和陰莖癌有關。

由於國內子宮頸癌發生率居高不下，醫界建議9歲到26歲的女性都能接受子宮頸疫苗施打，在有性行為之前即施打，疫苗即能發揮保護力。但27歲到45歲以上的女性施打，效能雖不能達到百分之百，但總比完全零保護力更佳。