親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

高雄水果在新加坡下架？韓國瑜激動：明明賣到全壘打

谷阿莫GG了？保障負面評論的自由為何重要

保險套加嬰兒油 婦產科醫師：只會出人命

2019-03-12 13:38聯合報 記者王昭月╱即時報導

保險套可以自行添加嬰兒油來增加潤滑度嗎？千萬別傻了，婦產科醫師表示，如果你這樣做，只會增加保險套破掉的機率，意外製造出「人命」。

314白色情人節前夕，義大大昌醫院也推「愛情產業鏈」，由院長張基昌及泌尿科權威王起杰教授，從保險套與潤滑劑的使用、HPV（人類乳突病毒的疫苗施打，到男性勃起障礙等面向，傳授「房事」美滿全攻略，盼民眾健康又「性福」。

談起安全性行為，不免提到保險套，但醫界發現，許多人對保險套的使用觀念似是而非，義大大昌醫院院長張基昌表示，有人以為要套兩層，比較安全；有的認為一個套全套，一個套半套，用起來比較 舒適，更有人自己添加嬰兒油，認為增加滑潤度，其實這麼做，只會讓保險套更容易破掉，製造出「人命」。

另外男女追求「性」福，對人類乳突病毒的認識也不可無，張基昌表示，衛福部去年公布的10大癌症，子宮頸癌已重新擠入榜單，且在國內女性10大癌症中排名第7位，誘發的原因則是人類乳突病毒（HPV）所致，這項病毒也與肛門癌、外陰癌、陰道癌和陰莖癌有關。

由於國內子宮頸癌發生率居高不下，醫界建議9歲到26歲的女性都能接受子宮頸疫苗施打，在有性行為之前即施打，疫苗即能發揮保護力。但27歲到45歲以上的女性施打，效能雖不能達到百分之百，但總比完全零保護力更佳。

張基昌更提醒，除了施打疫苗，進行安全的性行為，還要加上定期子宮抹片檢查，有些3層的防護，更能避免子宮頸癌的發生。

314白色情人節前夕，義大大昌醫院院長張基昌（中）為民眾示範保險套正確的使用方法...
314白色情人節前夕，義大大昌醫院院長張基昌（中）為民眾示範保險套正確的使用方法。記者王昭月／攝影
分享
義大大昌醫院院長張基昌（中）為民眾示範保險套正確的使用方法。記者王昭月／攝影
義大大昌醫院院長張基昌（中）為民眾示範保險套正確的使用方法。記者王昭月／攝影
分享
保險套要增加潤滑度，應使用專業開發的潤滑劑，而非自行添加嬰兒油等油品。記者王昭月...
保險套要增加潤滑度，應使用專業開發的潤滑劑，而非自行添加嬰兒油等油品。記者王昭月／攝影
分享

保險套子宮頸癌疫苗
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

南部很有感！高雄六龜11點53分發生4.0地震

2019-03-12 12:11

影／桃機滑行道冒漿 立委考察盼維護飛安

2019-03-12 12:19

無心臟病史卻可能猝死？ 振興醫院一年內檢查出百名個案

2019-03-12 11:44

東北風挾帶境外汙染物 今傍晚以後空品將更惡化

2019-03-12 11:07

東部返鄉多一條路 「北花直達客運」結果4月出爐

2019-03-12 10:30

雲嘉南高屏空氣品質差 境外空污影響北部能見度

2019-03-12 10:50

傳說中的「999朵玫瑰」？見到實體網友全驚呆

2019-03-12 12:00

日本東北賞櫻攻略地圖來了！ 業者推青年補助最高8千元

2019-03-12 10:42

跟著Ella、Hebe吃早餐！ IG超紅蛋餅、烤吐司、紅茶牛奶

2019-03-12 13:41

影／少油就健康？ 營養師教你如何吃不胖

2019-03-12 13:39

職災保險法公聽會 投保薪資上限擬提高為7萬2800元

2019-03-12 13:13

影／4歲童鈕扣電池當硬幣吞下肚 幸及夾出未蝕胃腸

2019-03-12 13:09

鈕扣型電池當硬幣吞！4歲童及時掛急診取出

2019-03-12 12:51

英美喜劇天團：勞萊與哈台的完美謝幕

2019-03-12 12:29

住院醫師納勞基法難保不血汗 工會要求訂工時上限

2019-03-12 12:10

台灣農地全球最貴 陳吉仲：全力護住農地農用

2019-03-12 11:52

住院醫師將納勞基法 三大私立醫院：病患權益不受影響

2019-03-12 11:31

迎接澎湖旅遊旺季 最新高速客輪首航往返嘉義1小時

2019-03-12 11:29

農業灌溉變聰明 新技術最高省水八成

2019-03-12 11:20

桃機停機坪深夜常大爆滿 2家外籍航空包機飛不成

2019-03-12 11:18

加雄獅LINE友 送Q獅貼圖、抽17萬元賞楓雙人遊

2019-03-12 10:53

住院醫師納勞基法 衛福部：勞動部應頒布工時上限

2019-03-12 10:23

久旱逢甘霖 嘉義仁義潭進帳逾50萬噸暫時止渴

2019-03-12 10:12

先天性髖臼不良走路像鴨子 亞大醫用機器人手術治好

2019-03-12 10:11

3歲蛀牙率6成 只因爸媽做錯這一件事

2019-03-12 09:25

德大提琴家萊納．金澤來台 巡演高雄、嘉義

2019-03-12 08:57

阿里山櫻王滿開！蒸氣火車頭穿梭其間美到窒息

2019-03-12 08:49

陽光露臉！今、明天氣穩定 彭啟明：周三晚上開始變天

2019-03-12 07:41

北部、東北部低溫下探12度 白天回暖

2019-03-12 05:44

健康你我他／上山務農 櫻花就在身邊

2019-03-12 00:16

鐵釘刺傷 染特殊菌恐截肢

2019-03-12 00:16

孕婦小心！保養品太香 恐增胎兒過敏風險

2019-03-12 00:16

防癌論壇／治好B、C肝 也別輕忽肝癌檢查

2019-03-12 00:16

分級醫療後…醫院減診難達標

2019-03-12 00:10

高醫進駐梓官 「 地毯式篩檢滅C肝」

2019-03-12 00:10

韓流效應？1月日韓客雙降 陸客反升

2019-03-12 00:10

「懸日」奇景再現 明起嘉義見

2019-03-12 00:10

「環保」吸管將啟用 外界仍有疑慮

2019-03-12 00:01

禁令漏洞？塑膠吸管外帶卻內用免罰

2019-03-11 23:43
看更多

熱門文章

阿里山櫻王滿開！蒸氣火車頭穿梭其間美到窒息

2019-03-12 08:49

陽光露臉！今、明天氣穩定 彭啟明：周三晚上開始變天

2019-03-12 07:41

「維多利亞的秘密」大秀要取消？業績下滑 今年將收掉53家店

2019-03-11 17:38

「不用討好每一個人」 職場上有人討厭你，才代表「你夠有能力」

2019-03-11 22:52

影／玉山風口積雪5公分 步道雪況濕滑要小心

2019-03-11 14:42

每日星座運勢／牡羊溝通是心靈之鑰 股票見好就收

2019-03-12 00:00

拍到了！卓蘭鎮石虎公園真的有石虎 自動照相機全紀錄

2019-03-12 12:53

東部返鄉多一條路 「北花直達客運」結果4月出爐

2019-03-12 10:30

ATT 4 FUN餐廳女員工染麻疹 相關接觸者共247人

2019-03-11 16:42

台北米其林指南即將登場 4月10日宣布新一屆榜單

2019-03-11 13:57

桃機停機坪深夜常大爆滿 2家外籍航空包機飛不成

2019-03-12 11:18

「懸日」奇景再現 明起嘉義見

2019-03-12 00:10

無心臟病史卻可能猝死？ 振興醫院一年內檢查出百名個案

2019-03-12 11:44

Balenciaga找模特兒不設限 其中還有首位台灣代表

2019-03-11 15:34

男人的終極夢想！Garmin推賓士限定版腕表 自動感應車主的心

2019-03-12 00:09

北部、東北部低溫下探12度 白天回暖

2019-03-12 05:44

禁令漏洞？塑膠吸管外帶卻內用免罰

2019-03-11 23:43

咬著入睡！ 6公分牙籤在體內一路移動 七旬翁腹腔全爛

2019-03-11 14:52

【心情點滴】夏客／離岸土

2019-03-12 06:00

小心這5個生肖 讓你惹不起又躲不起！

2019-03-12 10:30

迎接澎湖旅遊旺季 最新高速客輪首航往返嘉義1小時

2019-03-12 11:29

韓流效應？1月日韓客雙降 陸客反升

2019-03-12 00:10

全新「切邊」設計 必勝客「鬆厚比薩2.0」升級登場

2019-03-11 18:57

南部很有感！高雄六龜11點53分發生4.0地震

2019-03-12 12:11

影／喝咖啡賞鐵道！新豐車站星巴克成打卡新熱點

2019-03-12 11:38

搶YSL泰奶唇膏落伍了！現在姐妹改搶「全球缺貨」玫瑰粉女王系唇膏

2019-03-11 18:20

韓綜、網紅行銷退燒？1月日韓來台旅客數罕見雙降

2019-03-11 14:26

北市抽驗蔬果農藥殘留量 6件違規都來自北農

2019-03-11 15:46

全球首發！棒棒泡芙新口味「雙莓派對」台灣搶先登場

2019-03-11 14:59

赴日必喝「紅茶花傳皇家奶茶」超商也買得到！網讚：終於等到你

2019-03-12 13:07

退休校長的蟲經濟 養黑水虻養蛋雞降低廚餘量

2019-03-11 14:12

餐飲服務業者罹麻疹 常在信義計畫區活動

2019-03-11 15:50

【再忙也要讀本書‧網路徵文優勝作品】尋悅／忙裡偷閒的快樂

2019-03-12 06:00

天氣轉晴仍偏冷 白色情人節恐下雨

2019-03-11 18:43

阿里山櫻花季登場 優惠電子套票再送鐵路便當

2019-03-11 17:55

高醫「直送」醫療 盼2年內高雄梓官從C肝村除名

2019-03-11 18:58

北市衛生局稽查排隊名店 大師兄銷魂麵遭罰6萬

2019-03-11 14:12

「環保」吸管將啟用 外界仍有疑慮

2019-03-12 00:01

肉毒桿菌不只用在美容 連中風復健也有效

2019-03-11 15:41

梧桐塔羅占卜：目前工作上出了什麼問題？

2019-03-12 09:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top