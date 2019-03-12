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影／4歲童鈕扣電池當硬幣吞下肚 幸及夾出未蝕胃腸

2019-03-12 13:09聯合報 記者周宗禎╱即時報導

一名4歲好奇女童想嘗嘗錢幣的味道，誤把鈕扣電池當成硬幣吞下肚，胃臂遭電池放電侵蝕，還好家長及時送醫，女童的母親今天回到奇美醫學中心向醫師道謝。奇美醫學中心急診醫學部急診兒科主任謝如浩指出，幼童誤食異物經常發生，他至少每月都會遇到，家長要特別小心。

謝如浩表示，當時腹部X光檢查發現，女童胃中異物不是錢幣，應是危險性較高的鈕扣型電池，因剛吃過晚餐胃裡許多未消化食物阻礙，內視鏡檢查沒找到異物，留院觀察8小時後，成功找到一顆鈕扣型電池夾出，未造成嚴重傷害。

女童媽媽說，春節期間孩子告訴她吞進一個硬幣，到院檢查才知吞下的是鈕扣型電池。她說，女兒養成存零錢習慣，吞錢幣當下她沒有發現，孩子不舒服後才說不小心吞進在櫥櫃夾縫發現的硬幣，她馬上帶到奇美掛急診。

謝如浩說，醫界統計誤食的一半以上是小於6歲孩童，尤其兩到4歲孩童最常誤食，種類以藥物、玩具等細小物品、環境用藥、強酸強鹼等清潔用品最多。好奇心旺盛孩童活動量大，常隨意抓取手邊小物例如小玩具、彈珠、花生米、果核等含在口中，嬉戲或哭鬧時很容易嗆入氣管。體積略大者會阻塞氣管致立即窒息，小型異物會更深入肺部導致肺炎、肺氣腫或肺塌陷。

如果發現孩子突然間劇烈咳嗽、喘鳴、呼吸困難或無法講話，手在頸部亂抓，臉部脹紅，嘴唇發黑，可以利用拍背壓胸或哈姆立克法嘗試將異物藉由肺部氣流噴出。如果可以發出聲音但呼吸有咻咻聲，異物應該未完全阻塞或位於下呼吸道，應儘速就醫取

謝如浩表示，許多民眾年節大掃除，常打掃出雜物、留下清潔用品，最易發生兒童誤食，應把孩童可能放入口中的物品放在孩童無法拿到的地方。

女童將電池吞進肚子，停留在胃內。圖／奇美醫學中心提供
女童將電池吞進肚子，停留在胃內。圖／奇美醫學中心提供
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女童家長到奇美醫院感謝急診兒科主任謝如浩。記者周宗禎／攝影
女童家長到奇美醫院感謝急診兒科主任謝如浩。記者周宗禎／攝影
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女童將電池吞進肚子，停留在胃內。圖／奇美醫學中心提供
女童將電池吞進肚子，停留在胃內。圖／奇美醫學中心提供
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女童將電池吞進肚子，停留在胃內。圖／奇美醫學中心提供
女童將電池吞進肚子，停留在胃內。圖／奇美醫學中心提供
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