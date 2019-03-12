連日春雨 中部以北水庫解渴

2019-03-12 14:26 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



連日春雨為水庫帶來豐沛進帳。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新竹緩解 高雄無虞

連日春雨為水庫帶來豐沛進帳，經濟部水利署表示，這波降雨較預期多，中部以北主要水庫蓄水率都明顯回升，新竹吃緊的水情也稍稍緩解，高雄目前供水無虞。

後天討論水情燈號

水利署副署長王藝峰表示，預計後天召開旱災應變小組會議，討論是否調整新竹和高雄的水情燈號。

久旱逢甘霖，連日來的大雨緩解吃緊水情，根據水利署的最新資料顯示，5日至今（12）日預估已帶來2億2950萬噸的降雨，其中以石門水庫的5800萬噸和德基水庫的5500萬噸入流進帳最多，蓄水率也都幾乎快達60%。

此外，目前進入一階限水黃燈的新竹地區，寶山及寶二水庫靠著這波降雨，蓄水率今（12）日也已回到44%，較3月5日的22%增加一倍，連日來有約1450萬噸的降雨量。

王藝峰表示，這波降雨對於新竹地區原本吃緊的水情確實大有助益，但目前仍值枯水期，再加上春天的天氣較不穩定，也擔心本月中下旬，與接下來的4月降雨，再出現像2月少雨的情形。因此，水利署採取保守應對方式，而水情燈號是否調整，最主要考量是接下來還有沒有連續降雨的可能。

王藝峰也指出，這一波降雨，不僅水庫進帳，平地也下雨，有利春耕，因此水庫供給灌溉用水相對減少，把水留在水庫裡。

此波降雨也讓高雄用水所仰賴的高屏溪水量大幅回升，目前供水無虞。但王藝峰表示，高雄沒有大型水庫，全仰賴溪流，若降雨一停，流量又會下探，因此對於水情燈號的調整，也會採取較保守的評估。