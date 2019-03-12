鈕扣型電池當硬幣吞！4歲童及時掛急診取出

2019-03-12 12:51 中央社 台南12日電



4歲女童農曆年期間在家玩耍時，告知媽媽吞進一個硬幣。檢查後才發現吞下的是危險性較高的鈕扣型電池，醫師趕緊利用消化道內視鏡取出。 本報系資料照/記者楊海光攝影 分享 facebook 台南市4歲女童農曆年期間在家玩耍時，告知媽媽吞進一個硬幣。到醫院檢查後才發現，原來吞下的是危險性較高的鈕扣型電池，醫師趕緊利用消化道內視鏡取出。

女童的母親今天前往奇美醫學中心向醫師道謝。她說，女兒吞下異物當下她沒有發現，是女兒事後反映不舒服，說出不小心吞進一個在櫥櫃夾縫中找到的硬幣，就馬上帶著女兒到奇美掛急診。

奇美醫學中心急診醫學部急診兒科主任謝如浩表示，當時安排腹部X光檢查後，發現女童胃中異物應是危險性較高的鈕扣型電池。但因女童剛吃過晚餐，胃裡有許多未消化的食物，內視鏡檢查沒有找到異物。經留院觀察8小時後，經第2次內視鏡檢查，成功取出一顆鈕扣型電池，幸好未造成嚴重傷害。

謝如浩表示，兒童誤吞硬幣後，除非卡在食道，否則大多會在數天至2個星期的時間內自行排出。但吞入鈕扣型電池後，消化道濕潤的黏膜與電池電極接觸，會產生電流放電，可能導致急性黏膜損傷，甚至有穿孔、危及生命情況，要趕緊取出。

他說，醫界統計發現，超過一半的誤食事件發生在小於6歲的孩童；尤其是2到4歲的口腔期階段，孩子會藉由刺激嘴巴、口腔和舌頭來得到本能滿足。最常誤食的包括藥物、玩具等細小物品、環境用藥、強酸強鹼等清潔用品。

謝如浩表示，許多民眾利用農曆年節大掃除，家中常出現被翻找出來的雜物與清潔用品，成為兒童誤食事件發生的高峰期。民眾應把可能被兒童放入口中的物品，收納在兒童無法打開的容器或櫥櫃內。