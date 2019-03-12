影／桃機滑行道冒漿 立委考察盼維護飛安

2019-03-12 12:19 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



立委陳學聖12日上午考察桃園機場跑道及滑行道鋪面狀況，期盼桃園機場公司在維護飛安的前提下，盡速完成整修工程。桃機回應，將推動「預防性維護」思維，展開分期計畫執行整修工程。

陳學聖12日上午10時抵達桃園國際機場，由桃機董事長王明德、負責工程的副總經理陳福將及工程處人員陪同下，利用上午聯合巡場的空檔，實際到空側跑道及滑行道上考察鋪面現況。

陳學聖表示，網友提供桃園機場滑行道、跑道的新舊照片給他，桃機每年約有4650萬人次旅客進出，必須要維護旅客行的安全，他以立委身分實地考察，了解跑道及滑行道的安全性。

陳學聖指出，桃園機場公司改成公司化以後，就是希望能夠引進專業人才來管理，不要再有任何的酬庸出現。如果今天都是由專人管理營運、管理品質與工程的進度，相信會比現在好很多。如果真正好的人，相信機場公司一定可以脫胎換骨、煥然一新的感覺。

針對網友指述所提供的照片為過去舊照片，陳學聖認為，基於立委職責來考察實況，是天經地義的事情，他也要替桃機公司打氣，因為桃機位階太低，但責任太艱鉅，將監督中央政府多幫忙。

桃園機場公司董事長王明德回應說，對於機場跑道鋪面發生破損感到抱歉，由於桃機歷史悠久，所有材料都有壽命問題，時間到了就會老化，但因為目前桃機運量很大，只要進行修復，就會影響航機起降。

王明德說，他上任後除了希望維持旅客進出安全外，包括滑行道、跑道、水、電等問題都需要解決。以前的思維是用壞才修，現在要改變成預防性維護，在材料預估壽命週期快到前，就要有計畫的展開整修工程，盡量在不影響旅客出入的情形下整修，提供良好的硬體設備。