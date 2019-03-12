南部很有感！高雄六龜11點53分發生4.0地震

相關新聞
無心臟病史卻可能猝死？ 振興醫院一年內檢查出百名個案2019-03-12 11:44
東北風挾帶境外汙染物 今傍晚以後空品將更惡化2019-03-12 11:07
東部返鄉多一條路 「北花直達客運」結果4月出爐2019-03-12 10:30
雲嘉南高屏空氣品質差 境外空污影響北部能見度2019-03-12 10:50
傳說中的「999朵玫瑰」？見到實體網友全驚呆2019-03-12 12:00
日本東北賞櫻攻略地圖來了！ 業者推青年補助最高8千元2019-03-12 10:42
影／桃機滑行道冒漿 立委考察盼維護飛安2019-03-12 12:19
住院醫師納勞基法難保不血汗 工會要求訂工時上限2019-03-12 12:10
台灣農地全球最貴 陳吉仲：全力護住農地農用2019-03-12 11:52
住院醫師將納勞基法 三大私立醫院：病患權益不受影響2019-03-12 11:31
迎接澎湖旅遊旺季 最新高速客輪首航往返嘉義1小時2019-03-12 11:29
農業灌溉變聰明 新技術最高省水八成2019-03-12 11:20
桃機停機坪深夜常大爆滿 2家外籍航空包機飛不成2019-03-12 11:18
加雄獅LINE友 送Q獅貼圖、抽17萬元賞楓雙人遊2019-03-12 10:53
住院醫師納勞基法 衛福部：勞動部應頒布工時上限2019-03-12 10:23
久旱逢甘霖 嘉義仁義潭進帳逾50萬噸暫時止渴2019-03-12 10:12
先天性髖臼不良走路像鴨子 亞大醫用機器人手術治好2019-03-12 10:11
3歲蛀牙率6成 只因爸媽做錯這一件事2019-03-12 09:25
德大提琴家萊納．金澤來台 巡演高雄、嘉義2019-03-12 08:57
阿里山櫻王滿開！蒸氣火車頭穿梭其間美到窒息2019-03-12 08:49
陽光露臉！今、明天氣穩定 彭啟明：周三晚上開始變天2019-03-12 07:41
北部、東北部低溫下探12度 白天回暖2019-03-12 05:44
健康你我他／上山務農 櫻花就在身邊2019-03-12 00:16
鐵釘刺傷 染特殊菌恐截肢2019-03-12 00:16
孕婦小心！保養品太香 恐增胎兒過敏風險2019-03-12 00:16
防癌論壇／治好B、C肝 也別輕忽肝癌檢查2019-03-12 00:16
分級醫療後…醫院減診難達標2019-03-12 00:10
高醫進駐梓官 「 地毯式篩檢滅C肝」2019-03-12 00:10
韓流效應？1月日韓客雙降 陸客反升2019-03-12 00:10
「懸日」奇景再現 明起嘉義見2019-03-12 00:10
「環保」吸管將啟用 外界仍有疑慮2019-03-12 00:01
禁令漏洞？塑膠吸管外帶卻內用免罰2019-03-11 23:43
常站三七步 原來是骨盆歪斜2019-03-11 23:10
冷氣團發威 雪山積雪50公分2019-03-11 22:49
老舊校舍沒使照等於「不安全」？ 學者：不當連結2019-03-11 22:39
20年前保齡球館必備點歌機！網友超懷念：當年的把妹神器2019-03-11 20:00
高醫「直送」醫療 盼2年內高雄梓官從C肝村除名2019-03-11 18:58
天氣轉晴仍偏冷 白色情人節恐下雨2019-03-11 18:43
影／守護紫斑蝶遷徙廊帶 林佳龍率六風景區同步植樹2019-03-11 18:08
熱門文章
溫柔勸退兒子女兒 婆婆手術指名媳婦請假照顧2019-03-11 13:40
狂喝水、多走路⋯以為可以減肥養生，卻被醫生打臉會「養出病來！」2019-03-11 13:43
環保署新訂遊戲規則：外帶飲改店內喝 用塑膠吸管不罰2019-03-11 12:20
「曼哈頓懸日」來了！ 全台觀賞時間、地點照過來2019-03-11 12:55
阿里山櫻王滿開！蒸氣火車頭穿梭其間美到窒息2019-03-12 08:49
日本菲律賓麻疹疫情升溫 醫：去旅遊要評估接種疫苗2019-03-11 12:34
陽光露臉！今、明天氣穩定 彭啟明：周三晚上開始變天2019-03-12 07:41
林志玲自帶光芒閃瞎網友：「閃閃發光，都看不到方向盤惹」2019-03-11 13:17
「維多利亞的秘密」大秀要取消？業績下滑 今年將收掉53家店2019-03-11 17:38
影／玉山風口積雪5公分 步道雪況濕滑要小心2019-03-11 14:42
「不用討好每一個人」 職場上有人討厭你，才代表「你夠有能力」2019-03-11 22:52
每日星座運勢／牡羊溝通是心靈之鑰 股票見好就收2019-03-12 00:00
ATT 4 FUN餐廳女員工染麻疹 相關接觸者共247人2019-03-11 16:42
台北米其林指南即將登場 4月10日宣布新一屆榜單2019-03-11 13:57
「懸日」奇景再現 明起嘉義見2019-03-12 00:10
Balenciaga找模特兒不設限 其中還有首位台灣代表2019-03-11 15:34
北部、東北部低溫下探12度 白天回暖2019-03-12 05:44
男人的終極夢想！Garmin推賓士限定版腕表 自動感應車主的心2019-03-12 00:09
「到底誰跟媽媽說東西不會壞」 網友崩潰公布冷凍庫照2019-03-11 13:07
東部返鄉多一條路 「北花直達客運」結果4月出爐2019-03-12 10:30
禁令漏洞？塑膠吸管外帶卻內用免罰2019-03-11 23:43
咬著入睡！ 6公分牙籤在體內一路移動 七旬翁腹腔全爛2019-03-11 14:52
韓流效應？1月日韓客雙降 陸客反升2019-03-12 00:10
重金屬致癌物規範擬擴大 魚油、烤魷魚都將納管2019-03-11 12:46
全新「切邊」設計 必勝客「鬆厚比薩2.0」升級登場2019-03-11 18:57
桃機停機坪深夜常大爆滿 2家外籍航空包機飛不成2019-03-12 11:18
無心臟病史卻可能猝死？ 振興醫院一年內檢查出百名個案2019-03-12 11:44
【心情點滴】夏客／離岸土2019-03-12 06:00
北市抽驗蔬果農藥殘留量 6件違規都來自北農2019-03-11 15:46
全球首發！棒棒泡芙新口味「雙莓派對」台灣搶先登場2019-03-11 14:59
韓綜、網紅行銷退燒？1月日韓來台旅客數罕見雙降2019-03-11 14:26
退休校長的蟲經濟 養黑水虻養蛋雞降低廚餘量2019-03-11 14:12
餐飲服務業者罹麻疹 常在信義計畫區活動2019-03-11 15:50
小心這5個生肖 讓你惹不起又躲不起！2019-03-12 10:30
天氣轉晴仍偏冷 白色情人節恐下雨2019-03-11 18:43
搶YSL泰奶唇膏落伍了！現在姐妹改搶「全球缺貨」玫瑰粉女王系唇膏2019-03-11 18:20
北市衛生局稽查排隊名店 大師兄銷魂麵遭罰6萬2019-03-11 14:12
高醫「直送」醫療 盼2年內高雄梓官從C肝村除名2019-03-11 18:58
肉毒桿菌不只用在美容 連中風復健也有效2019-03-11 15:41
「環保」吸管將啟用 外界仍有疑慮2019-03-12 00:01
留言