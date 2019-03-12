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南部很有感！高雄六龜11點53分發生4.0地震

2019-03-12 12:11聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

高雄市六龜區上午11時53分發生芮氏規模4.0地震，地震深度11.3公里，震央位於高雄市政府東北方44.5公里。

各地最大震度：高雄市旗山3級、屏東縣三地門3級、台南市楠西2級、嘉義縣義竹2級、雲林縣土庫2級、台東縣利稻1級、嘉義市1級、台南市1級。

高雄市六龜區上午11時53分發生芮氏規模4.0地震。圖／中央氣象局提供
高雄市六龜區上午11時53分發生芮氏規模4.0地震。圖／中央氣象局提供
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高雄市地震六龜
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