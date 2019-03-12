女師肩痛難寫板書 徒手物理治療讓她「冰凍肩」融化

2019-03-12 12:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



一位50歲的女老師，近三個月前因右肩痛，手沒法抬高寫板書，雖曾到兩家外院接受治療，僅被告知是筋膜發炎或拉傷，治療卻始終不見起色，直到赴「活力得中山脊椎外科醫院」由物理治療師評估後，才發現她的右肩關節已經出現沾黏且活動角度受限、也就是「五十肩」。幸好經密集徒手物理治療，進行牽拉與關節鬆動，讓她肩痛逐漸緩解中。

「活力得中山脊椎外科醫院」康復治療中心主任孫偉傑物理治療師指出，「五十肩」是肩關節的沾黏，發生原因不明，但當有肩峰下滑液囊炎、肌肉拉傷或肌腱發炎，卻沒有積極治療加以根治，很容易變成五十肩。好發於40-50歲，卻不一定到了五十歲才會得到五十肩，例如，他也曾遇過30多歲的工人，因負重拉傷肌肉，引起發炎，因而引起。

孫偉傑主任進一步指出，五十肩發作起來，讓人疼痛不已，此時屬於第一期的「發炎期」。若沒有治療好，將會使肩膀活動角度受限，在分期上已屬於第二期的「冰凍期」，就如同這位女老師，因此也有「冰凍肩」之稱。患者無法穿脫貼身衣服、曬衣服、洗頭髮、寫高處板書等，影響工作及日常生活，嚴重者夜間側躺還會疼痛，影響睡眠，讓許多患者詢問是否需要開刀治療。

孫偉傑主任表示，其實治療五十肩能透過密集接受徒手物理治療，藉由專業手技，進行牽拉、關節鬆動，讓肌肉放鬆，進而讓關節有效的增加活動度，改善疼痛，不一定需要開刀。他並分享兩式專業徒手物理治療的手勢，對患者漸進改善五十肩有明顯效果，第一式「肌肉放鬆術」，可讓緊繃的肌肉鬆軟，增加肩胛骨的活動，角度更為增加。第二式「關節鬆動術」，可鬆動沾黏組織，增加關節活動角度。