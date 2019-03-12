腰椎外傷不良於行 醫院推新手術治療傷口小、失血少

2019-03-12 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林52歲張先生從事製造業，因腰椎外傷導致大腿、小腿和腳底疼痛時疼痛感加劇，使他不良於行，經中國醫藥大學北港附設醫院外科部醫療團隊，以微創脊椎後位固定減壓及融合手術治療，張先生術後恢復良好，院方今天也分享張先生的手術歷程。

院方外科部長莊皓宇表示，診察發現張先生4-5腰椎骨折及薦椎滑脫不穩定嚴重壓迫神經，以疼痛指數滿分為十分，張先生已達七分劇烈疼痛影響生活甚鉅。

莊醫師說，除張先生這樣的案例，在門診常也看到年長者因骨質疏鬆造成脊椎病變，也有車禍、滑倒外傷性病患，治療方式多服用肌肉鬆弛劑、復健或穿戴背架，若無明顯成效，會建議手術治療，目前新穎的治療方式「胸腰椎後位經骨皮質微創內固定減壓融合手術」，傷口恢復快、失血少。

此手術還能應用在過去曾接受脊椎固定融合手術，但又發生鄰近節段退化滑脫狹窄的病人身上，以往這類病人接受手術，需再次將上回開刀的傷口完全打開，重新架上新一節的骨釘及支架，所以傷口往往會比前次手術更大，術後合併症更多，但新穎手術則不須打開全部傷口，也不會像傳統手術，容易產生術後發生骨釘鬆脫狀況，或術後骨釘摩擦骨質造成長期背痛。