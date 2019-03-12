住院醫師將納勞基法 三大私立醫院：病患權益不受影響

2019-03-12 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



今年9月起私立住院醫師將納入勞基法，住院醫師工時，將適用勞基法84條之一彈性工時，規畫以每周平均80小時為上限，私立醫院在人員調配上必有調整。

長庚、新光、馬偕等醫學中心表示，因日前衛福部已公告住院醫師勞動權益保障及工作時間指引，因此在住院醫師的人員調配、交班規定等早有因應，病患權益不受影響。

衛福部前年公告「住院醫師勞動權益保障及工作時間指引」，規範住院醫師勞動權益及工時，指引明訂住院醫師總工時上限為每4周320小時，輪班制者每班不得逾13小時等；而今年9月起，私立住院醫師更將納入勞基法，未來工時等權益將更有保障。

長庚醫院副院長暨發言人黃璟隆表示，住院醫師的工作因以學習為主，並以科別屬性等跟著主治醫師跟診或專科護理師教學，通常不會當作正式人力計算；另因日前早已有住院醫師指引規範，目前完全照制度走。

黃璟隆也提到，以林口長庚為例，住院醫師就約800位，因工時縮短，醫師招募只會更多；而未來住院醫師早中晚都會有交班，所以在人員調配、交班規定上會更嚴格落實外，住院醫師跟診時若遇開刀等手術，其排班時間就會較為彈性。

新光醫院副院長洪子仁表示，醫師的工作時間、工作形態比較不同，將住院醫師納入勞基法是進步的做法，工時由過去的一周88小時，現漸降為80小時，醫院在人力調度上已做好準備，衝擊相對較小，患者權益不受影響；只是因工時縮短，所需人力變多，預算成本當然就會變高，雖有準備，仍希望政府能給醫院多些時間。

馬偕醫院則表示，住院醫師納勞基法，會一切按照法令規定，醫院已做好人力調度，目前不受影響。