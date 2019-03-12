迎接澎湖旅遊旺季 最新高速客輪首航往返嘉義1小時

2019-03-12 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



冬季澎湖旅遊旺季結束，嘉義縣布袋港與澎湖縣馬公港之間的布-澎航線於本月底結束停航、迎接澎湖旅遊。百麗航運公司從澳洲船廠「Austal」訂購2艘業界最新高速客輪，每艘載客數多達552人，分別命名代表台灣國寶「雲豹RIKULAU」及「藍鵲BLUE MAGPIE」，雲豹輪定23日上午首航試營運布袋至馬公航線。

百麗航運經營布-澎航線，百麗客輪載客量少，設備船速服務無法因應海上遊覽時代來臨， 將以國際規格全新高速雲豹客輪取代。百麗航運經理劉森隆說，目前雲豹客輪航行停靠菲律賓，最快明天抵台，3月22日雲豹輪首航典禮在台中港舉行，儀式後9點35分登船從台中港出發，11點40分抵達馬公港，航程2小時。

隔天23日上午雲豹輪首航布袋港到馬公港，1小時抵達，首航後試營運，票價與原百麗輪相同，在百麗航運網站受理訂票。 劉森隆說，2艘新船耗費鉅資11億餘元。

這2艘船引進世界專利水下穩定控制系統，在風浪7級海域仍可穩定高速行駛， 巡航船速最高39.2節， 雙體船更寬更穩， 搭載船體穩定系統（T-FOIL），大幅降低旅客暈眩感， 高規格內裝空間與座椅，媲美飛機客艙， 航行時間更快，布袋至馬公約1小時。