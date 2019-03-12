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東北風挾帶境外汙染物 今傍晚以後空品將更惡化

2019-03-12 11:07聯合報 記者雷光涵╱即時報導

環保署表示，今天清晨至白天的空氣品質受東北風挾帶微量境外細懸浮微粒及臭氧影響。其中雲嘉南以南風速偏弱，汙染易累積，雲嘉南為橘色提醒等級，高屏空品區為紅色警示，另金門地區因受中國東南沿海汙染及東北風挾帶境外汙染影響，上午11時空氣品質為紅色警示等級。

依上午11時監測結果，全台灣有10個測站空品達紅色警示，包括高雄、台南及金門；另有高雄、台南、嘉義、桃園及南投縣等地的8個測站為橘色提醒。

環保署說，今天傍晚開始風速減弱，西半部空品區擴散條件轉差，汙染物濃度易升高。夜間金門、馬祖及中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。預估北部因境外汙染物移入及雲嘉南以南擴散條件不佳，雲嘉南空品區為「橘色提醒」，高屏空品區為「紅色警示」；金門及馬祖因受中國東南沿海汙染及東北風挾帶境外污染影響，為「橘色提醒」等級。

環保署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。民眾可以利用空氣品質監測網資訊「愛環境資訊網」查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，強化自身防護，隨時留意空氣品質資訊。

環保署表示，今天清晨至白天的空氣品質受東北風挾帶微量境外細懸浮微粒及臭氧影響。其...
環保署表示，今天清晨至白天的空氣品質受東北風挾帶微量境外細懸浮微粒及臭氧影響。其中雲嘉南以南風速偏弱，汙染易累積，雲嘉南為橘色提醒等級，高屏空品區為紅色警示。圖／取自空氣品質監測網
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