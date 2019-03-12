加雄獅LINE友 送Q獅貼圖、抽17萬元賞楓雙人遊

2019-03-12 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



許多國人使用LINE來通訊聯繫，雄獅旅遊今宣布啟用LINE官方帳號，讓消費者即時查詢、取得行程優惠資訊。即日起加入雄獅LINE官方帳號，就送8款Q版貼圖，還有好友獨享優惠碼，指定行程最高折1萬，以及月月抽好禮，最大獎17萬加拿大賞楓雙人遊。

歡慶雄獅LINE官方帳號上線，雄獅推出LINE好友專屬禮活動，凡加入雄獅LINE官方帳號好友，除享有8款穿上各國服飾的Q版獅子實用貼圖。即日起至4月12日止，透過雄獅旅遊LINE官方帳號手機選單索取優惠碼，購買指定行程最高可折1萬元，還有月月抽好禮大回饋，3月有價值3萬3600元的東京迪士尼5日雙人自由行、4月是價值3萬1000元的夏日沖繩4日雙人自由行、5月則提供價值高達16萬7998元的加拿大賞楓10日雙人行。

雄獅旅遊總經理裴信祐表示，雄獅Facebook社群平台，成功吸引73萬粉絲數，創下同性質旅行社第一大粉絲團，並於去年與LINE Pay合作導入行動支付功能，更加入LINE旗下旅遊服務平台，獨家成為機票元件主要供應商，整合全球111間航空公司、984個城市等機票元件，提供預訂機票服務。