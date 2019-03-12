東部返鄉多一條路 「北花直達客運」結果4月出爐

2019-03-12 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



北花直達客運有譜，往返只要3.5小時。交通部公路總局2月開放基隆—花蓮市、板橋—花蓮市、南港—花蓮市等3條國道客運路線，據了解已有客運業者申請經營，但仍須審議會評選。公總預計4月初結果出爐，加上半年籌備期，明年初蘇花改全線通車後，北花客運就可立即上路。

返鄉一直是花蓮人難題，每逢連假周末前，總要守著台鐵網站搶票，還不一定有位子；但自己開車行經蘇花公路，勞累又有安全疑慮。過去只有宜花或北宜直達客運，花蓮往返大台北則須轉乘，不夠便利。隨著蘇花改將全線通車，最快明年春節前花蓮人就可搭乘北花客運直達家鄉。

公總表示，過去台鐵花蓮車票一位難求，尤其假日人潮更多，因此北花客運搭乘人數評估起來相當不錯。昨天是申請經營的截止日期，申請的客運業者須經審議會評選，預計4月初會有結果。

公總說，獲選業者將有半年籌辦期，準備車輛及站點等前期作業，來得及趕上明年初蘇花改通車時程，希望「路通到哪裡，車就開到哪裡」，未來搭乘客運往返大台北地區及花蓮，全程只要3.5小時。

基隆、板橋、南港往返花蓮市的3條國道客運路線，都是規畫從國道5號下蘇澳交流道，再經台9線蘇花改進入花蓮。公總說，蘇花改全長38.8公里，其中高達33.1公里為橋梁及隧道，無法中途讓旅客上下車，道路性質與國道相近，且國道及蘇花改里程加總後高於平面道路，因此歸類為國道客運路線。