久旱逢甘霖 嘉義仁義潭進帳逾50萬噸暫時止渴

2019-03-12 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



從6日到11日，仁義潭水庫累計進水量約54萬噸。記者魯永明／攝影 分享 facebook 供應嘉義縣市水庫仁義潭及蘭潭蓄水量都跌破5成， 旱象嚴重，所幸最近連續一週及時春雨，仁義潭及蘭潭都進帳，旱象暫時紓解，自來水公司第五區管理處副處長兼發言人 張煥獎博士說，這波及時雨，讓嘉義地區每天供水及水庫進帳收支平衡，但水庫水量仍未過半，呼籲民眾節約用水。

嘉義氣象站說，從5日起到昨天共7天，累計降雨83.7毫米，是去年入冬至今最大的降雨，依氣象局降雨標 準，一天降雨逾80毫米才是大雨，這7天連續累計降雨只有83.7毫米，對紓解旱象有助益。

仁義潭及蘭潭水庫母子水庫串連，供應嘉義縣市民生及工業用水，每天需求28至29萬噸，水公司第五區管理處說，目前仁義潭有效蓄水量1169萬噸 ，蘭潭有效蓄水量365萬噸，合計1534萬噸，蓄水率44.41%，從6日到11日，仁義潭水庫累計進水量約54萬噸。

連日降雨，八掌溪水流量增加，仁義潭水庫進水口取溪水過濾，經由水庫潛堰濾篩砂石，流入水庫，南區水資源局考量仁義潭及蘭潭水庫蓄水率跌破5成，採取節流措施，要求兩座水庫總每天放水量控制在13萬噸以內，不足部分由雲林湖山水庫及台南烏山頭水庫 支應。