先天性髖臼不良走路像鴨子 亞大醫用機器人手術治好

2019-03-12 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



54歲吳姓婦人因先天性髖臼發育不良，導致髖部疼痛，近來更因長短腳越來越明顯，疼痛益形加劇，尤其她生性愛美，不想拿拐杖出門，無形中增加跌倒風險，不得不赴醫求救，幸好醫療團隊透過「機器人輔助人工關節置換術」治療，減少了她的疼痛，也無須仰賴助行器。

亞洲大學附屬醫院醫療副院長黃揆洲指出，吳婦有先天性髖臼發育不良的症狀，因當時醫療技術不發達，無法積極治療，曾靠著學瑜珈，希望能改善髖部疼痛問題，但沒想到愈做愈嚴重，且愛美的吳婦認為「拄拐杖顯老」，所以寧願冒著跌倒的風險，也不願帶拐杖出門。

他說，人工髖關節置換術不論在技術上或是關節材質上，都是非常成熟的手術，根據目前全球大規模統計，一般人工髖關節置換術10年存活率超過九成，術後15年存活率也超過八成五，但是針對先天性髖臼發育不良的情形，仍屬於棘手的問題。

黃揆洲解釋，先天性髖臼發育不良的患者，其解剖形狀與位置和正常人不同，同時也影響股骨近端前傾角，因此無法在術中找到正確的參考座標，較容易出現術後人工關節角度偏差，影響患者的預後，但透過機器人輔助置換人工關節，就能克服上述問題。

他介紹，只要術前將患者下肢的電腦斷層掃描數據輸入電腦後，利用電腦計算並模擬人工關節擺放的位置和角度，以機器手臂引導的方式，將人工關節擺放於正確且完美的位置，根據過去文獻統計，此術式的失敗率為傳統手術的十分之一，精準度為傳統手術的3至4倍。且透過導航系統定位，醫師可以用較小的傷口看到關節全貌，對軟組織破壞較少，恢復時間也大幅縮短。