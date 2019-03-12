陽光露臉！今、明天氣穩定 彭啟明：周三晚上開始變天

2019-03-12 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天清晨的低溫比預期還要低，北部空曠地區，如新北市的淡水跌到11.9度，天氣風險管理公司總經理彭啟明說，春天的天氣不好預測，常有驚奇之處，最主要是還留有冬天的冷空氣，又還沒有完全減弱。他表示下一波變化會在周三晚上到周五。

彭啟明在臉書發文表示，今晨受東北風的影響，冷空氣加上輻射冷卻，溫度明顯下降，北部不少郊區測站跌到11-12度，新竹13.7度，台北市14.1度。他說，雖然清晨較低溫，但各地雲量明顯減少，預計中午高溫北部可以到22-23度，中南部25-27度，非常的舒適，建議大家好好把握周二、三的穩定天氣。

不過周三晚上預期有波鋒面南下，彭啟明指出，鋒面雲系會掠過北台灣，再度轉為有陣雨天氣，主要會在周四、五這，會轉為有雲量增多有陣雨的天氣型態，溫度不會變化太大。他說，預期周五、六會好轉，下一波在下周日再有鋒面雲系接近，不過這波的變動空間仍大，還有待觀察，大致上這兩波的鋒面雲系可能不若上周這兩波的影響，規模不會太大。

較為穩定的好天氣，卻不見得有好空氣。彭啟明說，今天清晨北部許多地方的空氣汙染濃度有略高，主要是有些境外汙染物，順著這波較乾燥的東北風南下，預期今明都將會明顯墊高台灣附近的空氣汙染物濃度的數值。

他說，目前嘉義以南，因為大氣更為的穩定，已經到達敏感族群不健康等級，高雄許多地方都到所有族群不健康等級，這不是像昨天的霧了，而是空氣汙染，境外加上本地的影響，提醒您要多留意，減少不必要的外出，要做好防護措施。

中央氣象局指出，周三白天水氣偏少，各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東半部地區仍有局部短暫雨，午後西半部山區有些零星短暫陣雨；但晚起鋒面接近，天氣漸轉不穩定，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區可能也有局部短暫陣雨。