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北部、東北部低溫下探12度 白天回暖

2019-03-12 05:44聯合報 記者侯俐安╱即時報導

大陸冷氣團持續到今天清晨，中央氣象局表示，配合輻射冷卻影響，今晨北部及東北部沿海空曠地區將出現12、13度的低溫，中部15度，其他低溫約16至18度，請多加注意。

氣象局表示，今天白天冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，北部、東北部及東部高溫約22至24度，中南部高溫約26、27度，西半部日夜溫差稍大。各地大多為多雲到晴的天氣，僅迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨，午後西半部山區偶有零星短暫陣雨。

氣象局表示，周三白天水氣偏少，各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東半部地區仍有局部短暫雨，午後西半部山區有些零星短暫陣雨；晚起鋒面接近，天氣漸轉不穩定，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區可能也有局部短暫陣雨。

周四鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地降雨機率提高，預測主要下雨區域是中部以北及東北部地區將有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

周五、六東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也偏冷；迎風面北部及東半部地區有短暫雨，中南部山區也有局部短暫雨，其他地區大致為多雲。

氣象局表示，下周日、一東北季風及華南雲雨區東移影響，各地降雨機率再度提高，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，東部、東南部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

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