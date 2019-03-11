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老舊校舍沒使照等於「不安全」？ 學者：不當連結

2019-03-11 22:39聯合報 記者章凱閎╱即時報導

文大火災後，北市府近日也傳出將修訂補照辦法，限定無照建物的補照期限為一個月；如需辦理結構安全鑑定者，則為二個月。若新制後續修法完成且溯及既往，北市境內各大學無照校舍恐怕連補照機會也沒了。

不過，在2013年教育部列管無照校舍、要求補照之前，老舊校舍並非一定要辦理使照。甚至，教育部也曾在2014年發布聲明，表示建物是否具有使照，與其耐震強度無直接關係。——這也引發校方、學者討論：是否老舊校舍非辦理使照不可？

熟悉工程與法律的政大法律系副教授、也是總務長的顏玉明指出，民國60年前興建完成的校舍，依當年規定，持有工務局核發的建照、營造執照，且法令無要求建物需請領使用執照；無照校舍不能算是非法使用，也不能稱為「違建」。她也說，國立大學多定期巡檢老校舍，並編列修繕經費辦理老舊校舍的結構補強，確保學生公安；把「公安」與「有無使照」畫上等號，她認為是一種「不當連結」。

淡江大學建築系助理教授劉欣蓉也表示，一棟建物是否安全，需依照科學分析，「法定標準，也是『人』訂的。」一棟老建物沒達到當今建築的標準係數，不表示建物就是不安全；過去也有研究報告，指出舊時的低樓層建築工法，放到當今視角來看，也是安全的。

劉欣蓉也說，替老舊校舍做結構補強、達到補照標準，「費用確實可能高過蓋一棟新屋。」資源如何有效利用，值得深思。

不過，成大建築系教授張嘉祥則認為，使照不單是要求建物的耐震強度，也關注到消防設備、無障礙設施等。過去也曾發生多起無照校舍失火案例，狀況往往是「濃煙排不出去」，牽涉建物的動線、空氣對流等設計，因此「建物要有使用執照，這不該有雙重標準。」

不過他也認為，公有建築多設有使用年限。房屋就像人一樣，用了四、五十年，接近中老年後，生命周期走下坡；到了這個節骨眼，建物是否值得投資大筆經費，維持其運作效能，「需要有更深入的評估。」他認為，除非具有高歷史意義，適當更新硬體，才是守護學生公安的建議方式。

文化大學大典館發生火警意外後，北市府近日傳出將修訂補照辦法。 圖／聯合報系資料照...
文化大學大典館發生火警意外後，北市府近日傳出將修訂補照辦法。 圖／聯合報系資料照片
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建築公安教育部
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