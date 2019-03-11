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大貓熊來高雄 專家：願經費不排擠其他動物

2019-03-11 18:55聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

外傳大陸將送高雄市長韓國瑜兩隻大貓熊，農委會主委陳吉仲表示，他個人願意花更多經費，多關心我國瀕臨絕種的保育類動物，如台灣黑熊、石虎，可能會為生態環境帶來更多關注；野生動物專家認為，如果能夠找到企業贊助不排擠其他動物的經費，明星旗艦動物大貓熊來台，能夠帶動我國對於其他野生動物保育，外界的質疑就會少。

屏東科技大學野生動物保育研究所教授裴家騏表示，通常一個地方對於自己的瀕臨絕種動物投入不夠，大家會期望明星物種來帶領風氣，大貓熊在其他國家就扮演保育大使的角色，特別是大貓熊具有這樣旗艦地位的動物，可以鼓勵一些比較不注重自然保育的國家、開發中的國家，因此，總是會有人期望，有旗艦物種能進來。

裴家騏說，從動物福利的角度來看，希望大貓熊進來，但不要產生現有壽山動物園經費的排擠；他說台北市立動物園當初引進團團圓圓，是新光集團的企業贊助，包括照養經費、展館設施等，貓熊去台北市立動物園，也會產生一定的觀光效益，但是他覺得，大貓熊去高雄，可能沒辦法產生觀光效益，或者效益不如團團圓圓，因為在台灣，若要看大貓熊，可能都已來台北看過團團圓圓了。

但是他表示，如果大貓熊要去高雄，經費由各企業捐助，不影響現在既有壽山動物園的經費，不對旁邊的動物造成經費上的排擠，這樣外界的質疑也會變小；他說，除了觀光效益以外，還是希望能夠有些附帶的效益，比如，透過韓流熱潮，大量引進企業贊助，不能只有旗艦動物大貓熊展館漂亮，旁邊的黑熊館也漂亮，棕熊、馬來熊也能獲得更好的照顧，這樣「愛烏及烏」，讓整個壽山動物園的動物照顧整體提升，這樣引進大貓熊是好事。

裴家騏說，台北市立動物園是教育局之下的單位，以教育的目的推廣有很多經費，動物數量是台北市立動物園是壽山動物園的5倍，但是預算恐怕是壽山的10、20倍，高雄壽山動物園是放在地方政府觀光局，過去長期不被高雄市政府重視，人力、物力動物照顧都不理想，要引進大貓熊，就如同小聯盟的球隊有個大聯盟級的選手來，但是球隊還是要有整體表現、有作為，否則，外界就會說話。

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