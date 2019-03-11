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天氣轉晴仍偏冷 白色情人節恐下雨

2019-03-11 18:43台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

雖然天氣已經轉晴，但仍要注意空汙、低溫等問題。（photo by 張朝瑋/台灣醒...
雖然天氣已經轉晴，但仍要注意空汙、低溫等問題。（photo by 張朝瑋/台灣醒報）
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天氣終於放晴，但中央氣象局提醒，雖然雨已停，但從12日清晨起各地氣溫仍偏低，且14日起又會有一波鋒面靠近。天氣風險公司則表示，雖然天氣轉好，仍有境外污染物順著東北風南下，提醒民眾要攜帶口罩。彭啟明建議民眾，14日白色情人節時，各地皆會有短暫陣雨，想要過節的情侶可以考慮提前或延後慶賀。

氣象局表示，12日清晨因受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，北部及東北部低溫下探13-14度，但白天冷氣團減弱，氣溫可望逐漸回升；13日晚間鋒面接近，天氣漸轉不穩定，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

14日鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東北部地區將有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。而15日雖轉乾，但北部及東北部天氣仍偏冷；16至17日時，除北部及東半部地區有局部短暫雨外，其他地區大致為多雲到晴。

天氣風險公司指出，雖然前幾天因下雨而導致不少路滑事故，但春雨對於春耕或是上半年的水利調度可是非常重要，甚至可說「春雨貴如油」。目前這波舒適穩定的天氣將維持到13日，雖然天氣轉好，但從北到南預期有不少地方的空氣會接近到不健康等級，提醒民眾在戶外活動要攜帶口罩，或減少劇烈活動。

彭啟明建議民眾，要好好把握這波好天氣，趕快把衣服洗起來曬乾，14日白色情人節時因鋒面通過，預期北、中、東部都會有短暫陣雨，但15日鋒面過後又會轉乾，僅在東北角及東部仍有雨。

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