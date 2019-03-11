不是打破傷風就沒事 男鐵釘刺穿腳仍腫大包

2019-03-11 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



被鐵釘刺傷，不是打破傷風就沒事。55歲趙先生去工地上班不小心遭鐵釘刺穿安全鞋，左腳掌刺傷1.5公分，雖就醫打破傷風並吃抗生素，腳還是發炎腫包且疼痛難行。他住院清瘡檢查，才知被罕見的「偶然分枝桿菌」感染，不只住院16天，抗生素還連吃3個月，小傷口才好多了。

收治個案的台北榮總一般內科主治醫師黃鈴茹表示，偶然分枝桿菌是分枝桿菌的一種，算少見的分枝桿菌，該院近四年來僅鑑定出27株。它存在於環境當中，較常出現於外傷後的續發性感染，感染部位為足部或耳朵。

不過，北榮一般內科主任黃惠君說，國外曾有案例是長痘痘一直沒好，就醫才知是偶然分枝桿菌感染。

黃鈴茹說，被偶然分枝桿菌感染後可能引發蜂窩性組織炎或骨髓炎，但這不是一般抗生素就能治好，而且治療時間也長。正常傷者也許治療後就沒事，但糖尿病患者若因腳傷感染，又沒有做即時且好的治療，恐因末梢循環差而截肢。

民眾也許不知道分枝桿菌是什麼，不過最常見的分枝桿菌為結核分枝桿菌，會經口沫傳染，造成法定傳染病肺結核。黃鈴茹說，趙先生所感染的偶然分枝桿菌叫非結核分枝桿菌，並不是法定傳染病。

因分枝桿菌的生長速度較一般常見細菌慢，所以從培養到鑑定出爐結果需耗費數周，加上過去沒有良好快速鑑定方法，只能靠醫師臨床經驗，導致療程也被拖到。黃鈴茹說，隨醫學進步，目前已有更快的鑑定方式提供醫師參考。

只是，精密的細菌培養與鑑定方法多是大醫院才有能力進行，基層院所可能需委外執行，甚至沒有辦法做。