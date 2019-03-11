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影／「滅C肝、護梓官」 高醫啟動C肝殲滅行動

2019-03-11 17:39聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

位在高雄市西部沿海的梓官區，曾是台灣五大「C肝村」之一，高雄醫學大學醫療體系及財團法人台灣肝臟學術文教基金會，結合民間及社區力量共組「愛肝大聯盟」，於3月11日展開C肝殲滅行動，在梓官區赤崁里活動中心開設「高醫梓官 C 肝整合照護中心」門診，這是醫學中心首次將C肝特別門診延伸到漁村，也是全球第一個持續性就地篩檢與醫療的C肝防治模式。衛生福利部長陳時中特地南下與高醫共同揭牌啟用，並簽署《台灣C肝根除宣言》，希望藉由教授級醫師進駐、診斷，讓居民就近接受治療，共同洗刷「Ｃ肝村」的汙名，不再當「肝」苦人。

陳時中表示，世界肝炎聯盟(WHA)及世界衛生組織(WHO)以「2030 年滅絕肝炎」為終極目標，衛福部積極規劃國家 C 型肝炎防治計畫，健保署今年1月起全面給付 C 型肝炎全口服新藥，希望提前在 2025 年根除C型肝炎。陳時中說，看到高醫 C 肝整合照護中心精銳盡出，顯示高醫根除C肝的決心，希望從梓官區踏出成功的第一步。

根除C肝計畫總主持人、高醫大副校長余明隆教授表示，梓官區人口約3萬6,500人，居民以務農、捕漁為主，早期因公衛醫療資源不足，民眾生病習慣吊大筒(點滴注射)，針頭器械消毒不徹底等因素，導致C型肝炎流行。據高醫肝炎防治中心與台灣肝臟學術文教基金會20年前的調查發現，當地C肝成人感染率高達3成，甚至有村落每3人就有1人感染C肝情況，不過，接受 C 肝藥物治療比率卻不到1成。

余明隆認為，居民就醫意願低，與就醫不便及擔憂藥物副作用等因素有關，「若只在大醫院等待病人就醫，C肝控制功效不大」，最後在台灣肝臟學術文教基金會董事長張文宇的支持下，高醫醫師決定主動走出醫院，於赤崁里活動中心設置 C 肝篩檢站，挨家挨戶進行篩檢，到目前為止，已有近千位居民受惠。

余明隆表示，未來民眾只要來到「高醫梓官 C 肝整合照護中心」門診，就可以從診斷、檢查、治療到追蹤，全都處理完畢，未來，希望在大家的努力之下，可以在2025年之前，完成把C型肝炎在台灣根除的最終目標。

「高醫梓官 C 肝整合照護中心」門診牆上貼著醫師陣容，未來將由教授級醫師進駐、診...
「高醫梓官 C 肝整合照護中心」門診牆上貼著醫師陣容，未來將由教授級醫師進駐、診斷，讓居民就近接受治療。記者杜建重／攝影
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衛福部長陳時中(左)表示，衛福部積極規劃國家 C 型肝炎防治計畫，健保署今年1月...
衛福部長陳時中(左)表示，衛福部積極規劃國家 C 型肝炎防治計畫，健保署今年1月起全面給付 C 型肝炎全口服新藥，希望提前在 2025 年根除C型肝炎。記者杜建重／攝影
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高雄醫學大學與台灣肝臟學術文教基金會共組「愛肝大聯盟」，在梓官區赤崁里活動中心開...
高雄醫學大學與台灣肝臟學術文教基金會共組「愛肝大聯盟」，在梓官區赤崁里活動中心開設「高醫梓官 C 肝整合照護中心」門診，由教授級醫師進駐、診斷，讓居民就近接受治療，共同洗刷「Ｃ肝村」的汙名。記者杜建重／攝影
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「高醫梓官 C 肝整合照護中心」門診，內部陳設有如大型醫療院所，希望給民眾走進「...
「高醫梓官 C 肝整合照護中心」門診，內部陳設有如大型醫療院所，希望給民眾走進「五星級」大醫院的感受。記者杜建重／攝影
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衛福部長陳時中表示，看到高醫 C 肝整合照護中心精銳盡出，顯示高醫根除C肝的決心...
衛福部長陳時中表示，看到高醫 C 肝整合照護中心精銳盡出，顯示高醫根除C肝的決心，希望從梓官區踏出成功的第一步。記者杜建重／攝影
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「高醫梓官 C 肝整合照護中心」今天成立，第一天就有14位民眾前來看診。衛福部長...
「高醫梓官 C 肝整合照護中心」今天成立，第一天就有14位民眾前來看診。衛福部長陳時中(左)在高醫大副校長余明隆教授(右)陪同下，視察門診情況。記者杜建重／攝影
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高雄醫學大學與台灣肝臟學術文教基金會共組「愛肝大聯盟」，在梓官區赤崁里活動中心開...
高雄醫學大學與台灣肝臟學術文教基金會共組「愛肝大聯盟」，在梓官區赤崁里活動中心開設「高醫梓官 C 肝整合照護中心」門診。記者杜建重／攝影
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高雄醫學大學醫療體系及財團法人台灣肝臟學術文教基金會共組「愛肝大聯盟」，在梓官區...
高雄醫學大學醫療體系及財團法人台灣肝臟學術文教基金會共組「愛肝大聯盟」，在梓官區赤崁里活動中心開設「高醫梓官 C 肝整合照護中心」門診，與會貴賓共同為照護中心門診啟動儀式。記者杜建重／攝影
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C肝肝炎高醫
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