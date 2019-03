影/「滅C肝、護梓官」 高醫啟動C肝殲滅行動

2019-03-11



位在高雄市西部沿海的梓官區,曾是台灣五大「C肝村」之一,高雄醫學大學醫療體系及財團法人台灣肝臟學術文教基金會,結合民間及社區力量共組「愛肝大聯盟」,於3月11日展開C肝殲滅行動,在梓官區赤崁里活動中心開設「高醫梓官 C 肝整合照護中心」門診,這是醫學中心首次將C肝特別門診延伸到漁村,也是全球第一個持續性就地篩檢與醫療的C肝防治模式。衛生福利部長陳時中特地南下與高醫共同揭牌啟用,並簽署《台灣C肝根除宣言》,希望藉由教授級醫師進駐、診斷,讓居民就近接受治療,共同洗刷「C肝村」的汙名,不再當「肝」苦人。

陳時中表示,世界肝炎聯盟(WHA)及世界衛生組織(WHO)以「2030 年滅絕肝炎」為終極目標,衛福部積極規劃國家 C 型肝炎防治計畫,健保署今年1月起全面給付 C 型肝炎全口服新藥,希望提前在 2025 年根除C型肝炎。陳時中說,看到高醫 C 肝整合照護中心精銳盡出,顯示高醫根除C肝的決心,希望從梓官區踏出成功的第一步。

根除C肝計畫總主持人、高醫大副校長余明隆教授表示,梓官區人口約3萬6,500人,居民以務農、捕漁為主,早期因公衛醫療資源不足,民眾生病習慣吊大筒(點滴注射),針頭器械消毒不徹底等因素,導致C型肝炎流行。據高醫肝炎防治中心與台灣肝臟學術文教基金會20年前的調查發現,當地C肝成人感染率高達3成,甚至有村落每3人就有1人感染C肝情況,不過,接受 C 肝藥物治療比率卻不到1成。

余明隆認為,居民就醫意願低,與就醫不便及擔憂藥物副作用等因素有關,「若只在大醫院等待病人就醫,C肝控制功效不大」,最後在台灣肝臟學術文教基金會董事長張文宇的支持下,高醫醫師決定主動走出醫院,於赤崁里活動中心設置 C 肝篩檢站,挨家挨戶進行篩檢,到目前為止,已有近千位居民受惠。