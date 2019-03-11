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環團提廢核四公投直球對決 黃士修：我會很開心

2019-03-11 17:37聯合報 記者侯俐安╱即時報導

「以核養綠」公投提案人黃士修日前正式提出「重啟核四」和「核能減煤」二公投，希望能在明年一月與總統、立委選舉合併舉行。環保聯盟前會長高成炎今天上午也在民間能源會議受訪時，宣布將推「廢核四公投」，他強調，他將提公投讓核四變成再生能源電廠，在明年總統大選與「重啟核四」公投「直球對決」。

高成炎指出，公投主文將是「廢止核四計畫，其場址作為再生能源（地熱、海洋能、太陽能等）發電、觀光、研究、博物館等用途」，等中選會確認後將進行第二階段連署。

對此，黃士修表示，他一直很期待有這樣的正面對決，一次解決台灣2、30年來的核四爭議。他說，核四如今的情形，已經變成政治議題，這已經是藍綠3、40年來的恩怨情仇對決，無關電價成本、非核家園了，既然反對方也提出廢除核四公投，直球對決他的重啟核四公投，「很好啊！我樂觀其成」。

不過，黃士修也替高成炎擔心，他說，高成炎四年前提出的主文「你是否同意新北市台電公司核能四廠進行裝填核燃料棒試營運？」被駁回，這次的主文他認為，加了後半段的場址改為再生能源，可能會被中選會解讀違反「一案一事項」在技術細節會被刁難。他認為，如果公投只有「廢止核四計畫」並順利成為公投，「我會很開心」。

黃士修也說，現在民進黨希望大幅拉高連署門檻、將公投脫鉤大選，他今天在能源會議原本想問高成炎怎麼看，高成炎說他反對；他又問高成炎既然反對是否有具體行動方案？結果高成炎惱羞成怒。他說，他也很想跟立委黃國昌好好談一談，「雖然我們在核能上是對立的，但促成公投、實現民主參與，應是我們共投守護的民主精神」，他希望能跟黃國昌好好溝通，聯合對抗執政黨。

「以核養綠」公投提案人黃士修（左）與環保聯盟前會長高成炎（右）。記者鄭超文／攝影
「以核養綠」公投提案人黃士修（左）與環保聯盟前會長高成炎（右）。記者鄭超文／攝影
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公投核四黃士修
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