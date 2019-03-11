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餐飲女員工染麻疹 曾出入ATT 4 FUN要警覺

2019-03-11 16:30中央社 台北11日電

疾管署今天公布新增一例本土麻疹病例，患者是20多歲的女性，平時在台北市信義區購物中心ATT 4 FUN的餐廳工作，可能是接觸外國遊客時遭感染，追蹤者多達247人。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿公布此病例，疾管署副署長羅一鈞受訪時表示，該名20多歲女性4日起出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，5日肢體、臉部出現紅疹，6日就醫，經通報3月8日確診，目前在家休養中。

經調查，個案潛伏期間無出國史，懷疑可能是工作期間接觸大量外國遊客遭感染，但究竟是來自哪個國家遊客，仍在釐清當中，目前已掌握相關親友、職場及就醫相關接觸者共247人，將持續追蹤至27日。

羅一鈞說，個案在1日至6日的可傳染期間，除了到ATT 4 FUN工作外，也曾搭乘912公車上下班，6日也曾到桃園大江購物中心吃麻辣火鍋，提醒這段時間曾搭乘相同大眾交通運輸或出入相關場所應提高警覺，並自主健康管理18天，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩盡速就醫並主動告知接觸史。

羅一鈞指出，今年截至目前國內共累計29例麻疹確定病例，16例為國內感染，其中8例為境外移入感染病例的接觸者；13例為境外移入病例，其中10例為本國籍民眾，感染國家為越南6例、菲律賓5例、印尼及日本各1例。

羅一鈞提醒，麻疹傳染力強且目前為好發季節，鄰近國家疫情持續上升，病例數以菲律賓、越南、泰國、中國大陸、印度及印尼為多；值得注意的是，日本近期麻疹疫情持續增溫，今年至2月24日全國已累計258例，為2009年以來同期最高，尤其以國人常去的大阪府最多，其次為三重縣。

疾管署呼籲民眾應按時帶家中幼兒接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑疫苗。

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