濕地土壤立大功 有助減緩氣候變遷

2019-03-11 17:15 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



土壤可以協助對抗氣候變遷？最近一項研究顯示，濕地土壤可以將大自然中許多有機質埋起來，協助我們對抗氣候變遷，在減碳上可以發揮意想不到的角色。

根據《BBC》報導，科學家發現濕地或海邊的土壤可以從周圍將碳捕捉進土壤裡面，而這也隨著逐漸上升的海平面有關，海平面上升回帶來許多沉積物，加強埋藏的作用。

伍倫貢大學的研究團隊表示，這樣海邊濕地對於碳的捕捉有助於減緩全球暖化。當這些植物死亡時，它們會深埋在土裡而不會像一般植物會分解並釋出碳。

研究者羅傑斯教授表示，這些因海平面上升所帶來的沉積物，不只將這些植物埋藏，也將它們的有機質也一起包住，而這也順便使濕地的高度增加。他說，「隨著海平面上升，溼地也隨之上升以適應這樣的變化。」

但是形成濕地需要空間，史密森尼環境研究中心的麥格里格說，問題是出在我們還可以維持多少濕地的環境，還有人類如何管理鄰近濕地的土地。他說，「有越多濕地就可以在陸域進行調節氣候，這是非常重要的。」

另外，野禽與溼地基金會的薛爾提到，「海岸線是跨越國界的，我們要處理關於濕地的問題需要靠國際合作。」；英國皇家鳥類保護協會皮格特也表示，這些濕地的重要性除了碳儲存外，也是很多鳥類賴以維生的棲地。

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