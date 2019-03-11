門診減量10%？ 立委憂淪為口號

2019-03-11 16:03 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



台灣長期以來存在著「到大醫院看才會好」的錯誤醫療觀念，造成醫療資源浪費、醫師過勞等問題。為此衛福部推動轉診政策，希望能在5年內大醫院門診減量達10%，並增加轉診數，使所有病患都能得到適當的照護。但立委認為，衛福部在配套方面仍須加強，否則權益受損的還是病患。

衛福部11日在立法院簡報中指出，因應醫師納入勞基法工時規定，如各大醫院門診量仍維持現在規模，將嚴重增加醫護人力負擔，故推動分級醫療及轉診制度，明定所有醫學中心及區域醫院要在107年門診減量2%，並在5年內達減量10%，鼓勵大醫院下轉輕症病患，優先將資源分配給重症病患。

目前共有90家醫院列入門診減量範圍，而107年總體減診量約為2.3%。

門診減量 恐急診增量

在場立委均肯定衛福部推動減診的理想，但也對衛福部是否做好相關配套仍有疑慮。民進黨立委吳玉琴質詢時問到，根據統計，去年台大等醫院掛急診人數急遽上升，是否跟門診減量有關？此外，門診減量是否會擠壓到高齡病患在整合照護上的看診權益？而如果大醫院把病患下轉到其他醫院，病患的給付及用藥部分是否也有保障？

衛福部對此表示，在推動減診時就有警覺到急診可能增量，故也推動了區域醫院的假日門診增量措施，目前獲得相當成效；高齡整合照護的部分則與門診減量無關，且衛福部今年的重點是「門診減量，整合照護增量」，會讓有需求的病患都得到照護。

至於病患的給付及用藥部分，衛福部指出，由健保署推動的雲端健保系統，使醫院可透過此系統，調閱病患在其他醫院的檢查成果，讓病患在就醫及拿藥上不會與在大醫院看診時有別。

病患權益無保障？

國民黨立委王育敏則質疑，衛福部在高齡或慢性病病患就醫方面，有無轉診標準及配套措施？會不會出現病患原本在某大醫院拿藥了好幾年，某一天卻突然被醫院拒絕並告知要到其它小醫院去？衛福部現在的作法彷彿就只是推動政策，詳細方式交由醫院自己處理，這樣病患權益如何保障？

衛福部長陳時中回應說，衛福部有訂定排除規範，只要是符合規範的病患就不會被強制轉診，且病患的轉診費用也會由衛福部買單。此外，衛福部目前正在加強各醫院的相關訓練，目前已有建立78個轉診體系，每個體系內都有上百家醫院診所，務求保障病患權益。

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