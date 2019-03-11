餐飲服務業者罹麻疹 常在信義計畫區活動

2019-03-11 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



衛福部疾管署公布新增1例麻疹確定病例，為北部20餘歲餐飲服務業女性，3月4日起出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，3月5日肢體、臉部出現紅疹，3月6日就醫，經通報檢驗於3月8日確診，目前個案在家休養中。個案潛伏期間無出國史，惟其工作時曾接觸外國客人，故無法排除因接觸症狀不明顯之人士而感染，感染源待釐清。

衛生單位已掌握個案之親友、職場及就醫相關接觸者共247人，目前未發現有疑似症狀者，將持續監測至3月27日。由於個案可傳染期間除工作、就醫活動史外，曾有大眾運輸及公共場所活動史，主要動區域為台北市信義計畫區等地（如附表），提醒民眾如曾於附表時段搭乘相同大眾交通運輸或出入相關場所應提高警覺，並自主健康管理18天（自最後接觸日起算），一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩速就醫並主動告知接觸史。

今年截至目前國內累計29例麻疹確定病例，16例為國內感染（其中8例為境外移入感染病例之接觸者），13例為境外移入病例（其中10例為本國籍民眾），感染國家為越南6例、菲律賓5例、印尼及日本各1例；出國目的以旅遊7例最多，其次為商務及探親各3例。

自去年起全球麻疹疫情持續上升，我國鄰近國家病例數以菲律賓、越南、泰國、中國大陸、印度及印尼為多。另日本近期麻疹疫情持續增溫，今年至2月24日全國已累計258例，為2009年以來同期最高，尤其以國人常去的大阪府最多，其次為三重縣。此外，歐洲地區以烏克蘭疫情最為嚴峻；美洲以委內瑞拉及巴西病例數最多。