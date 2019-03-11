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北市抽驗蔬果農藥殘留量 6件違規都來自北農

2019-03-11 15:46聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

為維護民眾食用生鮮蔬果安全，台北市政府衛生局定期至果菜批發市場抽驗生鮮蔬果檢驗374項殘留農藥含量，今年1月共計抽驗40件蔬果產品，檢驗結果6件不符合規定，不合格率15%，不合格蔬果皆來自台北農產運銷公司。

衛生局表示此次抽驗6件不符規定蔬果產品，包含茄子、木瓜、棗子、甜豌豆、檸檬等，各1件檢出1至2項不等的殘留農藥，衛生局表示，上述檢出殘留農藥殺蟲劑包含益達胺、普硫松、脫芬瑞；殺蟎劑賜派芬、必芬蟎；生長調節劑巴克素；殺菌劑撲克拉，均為合法登記並領有許可證的農藥，但其殘留農藥含量超過規定。

衛生局表示，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，將依照違反《食品安全衛生管理法》規定處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。針對不符規定產品，台北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局溯源處辦及農政單位輔導農民正確田間施藥。

衛生局另已通知台北農產運銷股份有限公司依據「臺北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，針對違規供應商停止供應10天，第2次廢止供應人資格，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

根據衛生局試算農藥殘留影響人體健康，以60公斤成人為例，除了棗子吃160克就會逾人體每日可接受攝食量，其他違規品都要吃2公斤至68公斤才會超過，呼籲民眾無須過度恐慌。

台北市衛生局抽驗農藥殘留量不符規定的蔬果。圖／台北市衛生局提供
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台北市衛生局抽驗農藥殘留量不符規定的蔬果。圖／台北市衛生局提供
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抽驗北市北農
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