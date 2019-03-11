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影／原民長者就醫溝通好無助 屏東護理師創「翻譯蒟蒻」

2019-03-11 15:43聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣原住民人口近6萬人，而多數長者僅聽的懂族語，因此在就醫時難以與醫護人員溝通，屏東寶建醫院護理師團隊為讓病患能安心接受治療，由護理師用兩個月拜訪部落長老，創造「讀你的心資訊系統」，依照「照護需求」、「不適需求」、「應對需求」錄製各種醫療用語，安裝在護理工作車電腦中，減少醫病間語言隔閡，甚至還能在病患情緒低落時，透過系統為病患加油打氣。

護理長吳芳瑜說，加護病房經常收治排灣族、魯凱族以及客家患者，遇到平均年齡大於70歲長者，大多不會說國語也不識字，常陷入雞同鴨講的囧境，還曾經有病患住院插管治療，因口渴自行拔管。

而同樣的狀況在加護病房裡經常發生，有的只是想抓癢、想找家人，卻因無法溝通而大發雷霆，有的患者則是因語言不通，不懂為何雙手被管束，為何要被打針、插管而生氣，護理團隊為提升醫療品質，降低溝通阻礙，因此護理師拜訪部落長老後錄製音案，自行發明「讀你的心資訊系統」，系統使用一年多，不少長者也感受到醫院的用心，很少因構通問題而產生衝突。

同樣為降低語言隔閡，拉近醫病距離，屏東醫院也以原住民語、客語等設計衛教系統，讓原住民長者能夠認識各類疾病對人體影響與變化，並了解衛生保健資訊，能夠學習維持健康。

寶建醫院護理師團隊，用兩個月拜訪部落長老，創造「讀你的心資訊系統」，依照「照護需...
寶建醫院護理師團隊，用兩個月拜訪部落長老，創造「讀你的心資訊系統」，依照「照護需求」、「不適需求」、「應對需求」錄製各種醫療用語，安裝在護理工作車電腦中，減少醫病間語言隔閡。記者江國豪／攝影
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寶建醫院護理師團隊，用兩個月拜訪部落長老，創造「讀你的心資訊系統」，依照「照護需...
寶建醫院護理師團隊，用兩個月拜訪部落長老，創造「讀你的心資訊系統」，依照「照護需求」、「不適需求」、「應對需求」錄製各種醫療用語，安裝在護理工作車電腦中，減少醫病間語言隔閡。記者江國豪／攝影
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原住民語語言護理師
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