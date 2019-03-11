肉毒桿菌不只用在美容 連中風復健也有效

2019-03-11 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



肉毒桿菌素不只能用在美容微整形，也是中風患者的好幫手。55歲中風患者接受注射肉毒桿菌素治療，解決因肌張力太高的疼痛與日常清潔不易的問題，使肌肉達到放鬆的效果；再搭配復健訓練，與中醫針灸，提高復原成效。

這名患者一年多前某日清晨，突然右手拿不起牙刷，緊接著右腳無力跌倒，家人聞聲趕到，只見病患跌坐在地，右側肢體無力，口齒不清。緊急送醫，診斷為急性梗塞性腦中風，黃金三小時內施行「靜脈血栓溶解(tPA)」注射，病患自住院期間開始到出院後，積極接受物理與職能復健，配合中醫針灸，復原到能拿輔具行走。

台南市立醫院神經內科蔡青芳醫師表示，最讓病患困擾的後遺症是右側肢體痙攣，肌肉持續痙攣疼痛，右上臂夾緊困難打開，腋下清潔不易，右肘與右手腕彎曲緊繃，每每復健伸展時疼痛不已，甚至右手握拳打不開，連剪指甲都困難，若持續生長的指甲嵌入手掌，可能造成感染發炎。

因此，接受局部注射肉毒桿菌素，調解神經與肌肉傳遞，改善肌張力過強，緩解肢體痙攣，配合規則物理與職能復健，以及規律的中醫針灸，三合一治療下，提高復原成效。根據新英格蘭醫學期刊報告，肉毒桿菌素針對單次施打後，62%在手掌與手腕痙攣的患者能改善肌張力。

蔡青芳表示，常見的腦部或脊髓系統損傷，如梗塞型腦中風，出血型腦中風，頭部外傷，腦性麻痺，脊髓損傷….等等，損傷之後，肢體張力增強，肌肉緊繃僵硬，持續過久，肌肉纖維化，肌腱短縮，甚至關節變形，伸展困難，這種現象稱為「痙攣(spasticity)」。除了局部疼痛，也造成復健困難，攣縮處不易清潔，影響生活品質。根據醫學文獻統計，中風後肢體痙攣比例約佔二成五至三成，中樞神經若嚴重受損，肢體痙攣現象甚至可以在中風後一至兩週出現。

口服抗痙攣藥物雖可緩解，但有嗜睡虛弱等全身性副作用。目前年滿20歲以上，中風後經復健，輔具或藥物治療6個月以上，肢體痙攣影響日常生活，痙攣程度符合MAS 2或3級，排除臥床與手臂關節活動度已固定無法伸展。經區域級以上醫院神經內科與復健專科醫師診斷，健保局審查核准後，健保可每年給付最多注射三次。一般而言，肉毒桿菌素注射藥效可維持 3-6個月，重症肌無力患者，懷孕或哺乳婦女不可接受注射。