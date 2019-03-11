主治醫師勞權將納專章保障 工時上限保留彈性

2019-03-11 15:16 中央社 台北11日電



為了保障主治醫師勞動權益，衛福部擬在「醫療法」中增訂專章，保障主治醫師的職災、退休制度等權益，但因主治醫師工作樣態多元，工時上限很難一概而論，將保留彈性。

受僱醫師納入勞基法是總統蔡英文重要政見之一，勞動部去年下旬公布相關草案，預計今年9月1日起將住院醫師將納入「勞動基準法」，每週工時上限為80小時；至於主治醫師，衛福部打算修「醫療法」，另立專章保障權益。

衛福部醫事司司長石崇良今天在立法院受訪時表示，住院醫師因工作性質單純，才能統一訂定工時上限，反觀主治醫師工作樣態多元，同樣是主治醫師，各科、各層級都有不同的工時樣態，很難用嚴格的工時標準一概而論。

舉例來說，急診醫師大多是輪班制，一週再怎麼輪，也不太可能超過80小時，或許能以每週80小時為努力目標，但其他科別的主治醫師工作內容可能包含門診、檢查、手術、查房或做教學研究，若硬性規定每週只能工作多少小時，恐衝擊患者權益。

石崇良說，正因如此，衛福部才打算在「醫療法」中增訂醫師勞動權益保障專章，保障主治醫師的職災補償、退休制度等規範，以及工作契約的應記載、不得記載事項，至於工時則由醫師和醫院共同談定。

他表示，衛福部預計這週預告「醫療法」草案內容，並展開為期2週預告期，若各界無異議盼於3月底送交行政院核定，力拚本會期完成修法。