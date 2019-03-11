澳底救護中心晚間假日服務恐停 衛福部說話了

2019-03-11 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



新北市升格後，因幅員遼闊，較偏遠地區醫療資源相對缺乏，其中貢寮區澳底醫療救護中心，為貢寮、雙溪區等東北角居民依靠，更設有夜間跟假日急救站，但以前曾因計劃經費短缺而暫停過。有立委憂心其夜間與假日時段之後可能喊停，衛福部表示，將延續其夜間跟假日急救站服務。

立委黃國昌今天在立院社福及環衛會質詢時，替貢寮、雙溪等偏鄉地區居民的醫療請命。他表示他所服務的選區中，貢寮、雙溪區相鄰，人口合計雖僅兩萬餘人，實際居住人口也少於戶籍人口，但其老化指數卻為新北市第三、第二老，長者行動不便外，更需要當地醫療服務。

黃國昌說，若以山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS），新北市只有烏來區被劃分在內。但他所服務的選區部分地處偏遠，包含金山、萬里、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮等區，其中雙溪、貢寮區並無較大型規模醫院，僅有澳底醫療救護中心提供醫療救護，若需轉院至大醫院，最近則是部立基隆醫院，開車至少40分鐘；但受限於計劃或經費等考量，該中心夜間跟假日的急救站時段若無醫師支援，以後恐有喊停或撤除可能，希望衛福部能考慮持續，使居民能有適當醫療照護。