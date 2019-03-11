高醫展現醫療軟實力 輸出腎病防治經驗至尼加拉瓜

2019-03-11 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



「腎病防治是長期工程，需要更多資源投入！」高雄醫學大學附設中和紀念醫院與國合會合作，將推動多年的慢性腎臟病防治經驗，帶到飽受腎病之苦的邦交國尼加拉瓜，不僅協助培訓當地醫事人員，更率隊到當地建構全國腎病防治網絡，展現台灣國際醫療軟實力。

11日高醫啟動「尼加拉瓜慢性腎臟病改善計畫」，尼國駐台大使達比亞（William Tapia）及國合會代表共同揭牌。高醫腎臟內科主任邱怡文表示，今年除尼加拉瓜派出醫事人員來高醫受訓，回國擔任種子人員，年底也會率隊到當地協助架設腎病防治網，由上而下照顧民眾腎臟健康。

邱怡文說，慢性腎臟病是尼加拉瓜第4大死因，當地蔗農因工作型態少喝水、常吃止痛藥等關係，往往50多歲就面臨腎衰竭，發病比例是台灣的3倍，卻僅1成能獲得透析治療存活，希望透過醫療人員培訓並建置防治資訊系統，協助該國脫離腎病威脅。

出席揭牌儀式的高雄市副市長洪東煒表示，高市府正積極推動醫療觀光，高醫能承接尼加拉瓜慢性腎臟病防治計畫，顯示高醫經驗受到國際肯定。高醫院長侯明鋒說，高醫受國合會委託，2006年起已派遣上百名醫護人員到太平洋友邦國家，服務近1萬人次，並訓練34名友邦醫事人員，讓他們回國改善當地醫療衛生。