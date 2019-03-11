北市衛生局稽查排隊名店 大師兄銷魂麵遭罰6萬

2019-03-11 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



中山區知名排隊名店「大師兄銷魂麵」，以牛肉麵聞名擄獲不少饕客的味蕾，但北市衛生局今公布稽查結果發現，該店工作人員體檢不齊全，冰箱內部不乾淨，食材醬料覆蓋不完全，以及作業區插座髒污，複查後仍不合格依《食安法》開罰6萬。

為保障民眾用餐安全台北市衛生局今年2月以現有稽查資料庫執行大數據分析，篩選出稽查熱點區域，針對熱門小吃、特色餐廳及國外首次來台設點排隊名店等進行專案查核，此次共計稽查48家業者，其中32家業者初查不合格，經複查後僅排隊名店「大師兄銷魂麵」複檢不合格。

台北市衛生局表示，為保障民眾飲食安全，衛生局針對熱門小吃及特色餐廳、國外首次來台設點排隊名店等進行專案查核，上個月一共稽查48家業者，觀光客眾多的西門町名店有多家業者初查皆不合格，但經複檢已全數過關。衛生局檢查5大面向包含人員衛生、食材處理、製作場所設備衛生、食品業者登錄及使用食材有效日期等。