退休校長的蟲經濟 養黑水虻養蛋雞降低廚餘量

2019-03-11 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



非洲豬瘟境外延燒讓國內廚餘處理引發討論，明道大學退休校長陳世雄多年來在自己的「開心農場」養蜜蜂、雞鴨，也將廚餘、豆渣拿來養黑水虻幼蟲，園裡的雞再吃黑水虻攝取動物蛋白，降低農業汙染，陳世雄說，近來台積電、台糖都派人到農場裡觀摩，希望可以改善公司廚餘問題。

陳世雄有有機農業專業，去年從明道大學退休前已投入心力在溪州自家農場，退休後全心經營，生活更加忙碌，他目前養了100多隻雞生產彩色蛋，蜜蜂蜂箱已達50多個，產量自足還能銷售，他因重視無毒、天然，生產的雞蛋、蜂蜜和花粉有口碑相當受歡迎。

陳世雄發現台灣每年產生一千多萬噸的豬糞雞糞牛糞，污染水源土壤空氣，農業廢棄物若能轉換，才能永續經營，六年前他開始蒐集廚餘及廢豆渣餵黑水虻，再餵蛋雞吃黑水虻，他說，目前動物飼料中的動物性蛋白質來源是魚粉和骨粉，但魚類越來越少，蛋雞吃黑水虻也比吃其他動物飼料天然。