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墜機前都不停爬上又下衝！ 衣航和獅航離奇的相同宿命

退休校長的蟲經濟 養黑水虻養蛋雞降低廚餘量

2019-03-11 14:12聯合報 記者林敬家╱即時報導

非洲豬瘟境外延燒讓國內廚餘處理引發討論，明道大學退休校長陳世雄多年來在自己的「開心農場」養蜜蜂、雞鴨，也將廚餘、豆渣拿來養黑水虻幼蟲，園裡的雞再吃黑水虻攝取動物蛋白，降低農業汙染，陳世雄說，近來台積電、台糖都派人到農場裡觀摩，希望可以改善公司廚餘問題。

陳世雄有有機農業專業，去年從明道大學退休前已投入心力在溪州自家農場，退休後全心經營，生活更加忙碌，他目前養了100多隻雞生產彩色蛋，蜜蜂蜂箱已達50多個，產量自足還能銷售，他因重視無毒、天然，生產的雞蛋、蜂蜜和花粉有口碑相當受歡迎。

陳世雄發現台灣每年產生一千多萬噸的豬糞雞糞牛糞，污染水源土壤空氣，農業廢棄物若能轉換，才能永續經營，六年前他開始蒐集廚餘及廢豆渣餵黑水虻，再餵蛋雞吃黑水虻，他說，目前動物飼料中的動物性蛋白質來源是魚粉和骨粉，但魚類越來越少，蛋雞吃黑水虻也比吃其他動物飼料天然。

黑水虻幼蟲與蒼蠅長像相似，但成蟲不太會進入人類居住環境，繁殖期的成蟲較常出現在垃圾桶或廚餘桶附近，黑水虻幼蟲吃廚餘、動物糞便、屍體等腐爛的有機物，再將食物轉化為自身營養物質，經估算一隻幼蟲可以處理廚餘等廢棄物2到3公斤，陳世雄希望將黑水虻運用推廣出去，解決台灣廚餘問題。

明道大學退休校長陳世雄希望創造無汙染的農業循環。記者林敬家／攝影
明道大學退休校長陳世雄希望創造無汙染的農業循環。記者林敬家／攝影
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明道大學退休校長陳世雄以黑水虻養雞。記者林敬家／攝影
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明道大學退休校長陳世雄養黑水虻有心得。
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廚餘蜜蜂廢棄物
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