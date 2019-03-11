農田工作受傷多 農民職災保險4個月給付253件

2019-03-11 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會去年11月1日試辦農民職業災害保險，到今年2月底止，已經有253件給付案件（包括244件傷害給付、1件身心障礙給付、8件喪葬津貼），其中已核付85件。

進一步分析資料顯示，扣除身障與喪葬，傷害類型大多是農民在農地工作發生意外事故，發生原因多樣，包括有割稻機撞傷、採收蔬菜時被鐮刀割傷手指、農藥噴灑器背帶斷裂割傷左前膊、果樹疏枝時跌傷、割草機割到鐵釘噴傷腳踝、整理農園時遭虎頭蜂螫傷等。

農委會副主委陳添壽表示，農民職業災害保險讓農民在田間從事農業工作、操作農機具受傷、跌傷或骨折、農藥中毒及中暑等都有保險給付的保障。

根據統計，到108年2月底已有13.5萬人參加農民職業災害保險，加保率12%。其中雲林縣加保率為21.6%，加保人數已達2萬5千人，嘉義縣加保率為15.43%，加保人數也達1萬5千人。

美濃區農會加保人數超過3000人，東勢區、二崙鄉、竹崎地區、西螺鎮、崙背鄉等5家農會也逾2千多人加保。北港鎮農會加保率已達38.47 %，也就是說，每3名農保被保險人即有1人加保。加保率超過15%有69家農會，占全部287家投保農會24%。