研究：孩子過度上網成癮 影響心理健康

2019-03-11 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



澳洲研究指出，孩子網路使用時間與心理健康困擾有高度關連。該研究為透過階段區域隨機抽樣，選出5500年輕人。其中共有2967名11至17歲、平均年齡14.5歲的青少年，透過平板電腦完成自我報告問卷，包含平日和周末的平均網路使用情形、評估憂鬱症狀的《精神疾病診斷和統計手冊第四版》及測量心理困擾的《凱斯勒心理困擾量表》。

結果顯示，有9.7％的青少年出現憂鬱症狀，且女性（13.9％）明顯高於男性（5.8％）；五分之一（21.7％）的青少年經歷高或非常高的心理困擾，其中女性（28.7%）約為男性（15.3%）兩倍。研究指出，平日有17.8％的青少年每天使用網路超過7小時，周末則每4至5人就有1人。網路使用平均時間超過7小時，與女性罹患憂鬱症及青少年有心理困擾問題達顯著相關。

衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采表示，上述研究為大樣本的實證研究，證實了網路使用對兒童青少年的心理及情緒影響，但仍需瞭解是否因身體不適或其他原因造成此行為。休閒時網路使用通常為社交群體及遊戲，而大多遊戲容易使玩家久坐、長期盯著螢幕、飲食不規律甚至干擾睡眠，這些行為都會影響心理健康。

陳質采提醒，網路遊戲有較強烈的聲光效果，當孩子從豐富的感官世界撤退時，一般休閒活動就會顯得平淡無奇，如同吃了重口味的食物，其他食物就沒味道，較難吸引孩童，建議新世代父母可透過延後孩子接觸網路的使用，培養其他健康的休閒行為，以降低其網路成癮的機會。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，一般研究顯示女性罹患憂鬱症或憂鬱傾向為男性的1.5倍，與上述研究顯示青少女較青少男易出現憂鬱症狀及心理困擾結果相同。相關研究也顯示，網路使用習慣中女性多為社群網絡、男性為遊戲，可能因為女性對人際關係較為敏銳，同時社群網絡經營與言語不當的處理也相對增加女性的使用時間。

上網為現今多數青少年常見的休閒行為，通常一個習慣是長時間所養成，當父母覺察到孩子過度使用網路或黏在網路上，就應該要阻斷或改變其使用習慣。