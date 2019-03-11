泌尿科醫師出書「說不出口的泌密」 簽書會民眾提問多

2019-03-11 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中慈濟醫院泌尿科醫師謝登富，經一年多整理，寫成（說不出口的「泌」密）衛教書，幫助病人就醫前後都能了解泌尿系統疾病，得到最好治療效果，今天上午在台中慈濟醫院舉行簽書會，宛如病友會，很多民眾都提出自己或家人遇到的泌尿問題。

泌尿系統病人常忍到最後才想找醫師，門診的問題也很類似，謝登富醫師20年臨床經驗，深覺要詳細說明，比不上讓病人了解從生理到病理，就醫前後就能掌握基本知識，治療效果更顯著，他花了一年多時間整理，寫成一般人能理解使用的衛教書，才上市就進入博客來新書榜前20名。

謝登富醫師說，不同性別、年齡層各有不同的泌尿問題，多數人不好意思詢問，再加上平常在門診與病人相處時間比較短，有時很難一一說明各種症狀治療與注意事項，因此把泌尿常見問題集結成冊，讓大家當成泌尿疾病參考書籍，隨時可以翻閱，就像帶著一位泌尿科醫師在身邊。

簽書會現場，宋先生曾罹患泌尿道結石問題，詢問是否和流汗與喝水多寡有關，謝登富表示如果水喝得夠多，可以把一些小結石帶離體外，但流汗太多水量補充不足，也會產生結石，因此擔心結石的人要記得多補充水分。