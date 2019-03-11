日本菲律賓麻疹疫情升溫 醫：去旅遊要評估接種疫苗

2019-03-11 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



衛福部疾管署3月7日公布一名30多歲男性疑似搭機接觸到外籍麻疹患者而感染，該男曾於3月2日晚間6點至7點半在新竹縣竹東夜市活動，提醒民眾若有相關活動史，要自主健康管理18天。對此，中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音說，近期許多人到日本、中國大陸、越南、菲律賓、泰國、印尼等地旅遊，建議前往疫區的國家最好在出國前2~4周，評估是否接種MMR(麻疹-德國麻疹-腮腺炎疫苗)，做好預防工作，保障健康也玩的開心。

衛福部疾管署統計，今年截至目前國內累計28例麻疹確定病例，15例為國內感染（其中8例為境外感染病例之接觸者），13例為境外移入病例（其中10例為本國籍民眾），感染國家為越南6例、菲律賓5例、印尼及日本各1例。

根據日本「國立感染症研究所」統計，今年累積到二月底已經有221個麻疹案例，與650個德國麻疹案例。而今年菲律賓麻疹病患已累積16,349例，其中至少261例死亡。

張凱音指出，麻疹與德國麻疹名字相似，主要症狀都是發燒與出疹；但兩者仍是不同的疾病。麻疹併發症包括腹瀉、中耳炎、及肺炎，少數病例可能併發腦炎，可能造成永久性的腦部損傷與殘障。感染麻疹造成嚴重併發症甚至死亡的高危險群，為5歲以下幼童、20歲以上之成人及營養條件差的病人。另外，若是孕婦在懷孕初期感染德國麻疹，可能會造成胎兒多重先天異常，如白內障、心臟缺陷及聽力異常，甚至流產或胎兒死亡。

麻疹透過為空氣、飛沫傳播，傳染力甚強，一般的口罩無法提供足夠的防護。德國麻疹則透過接觸到感染病人的鼻咽分泌物而傳染，例如經由飛沫或與病人直接接觸。若要預防兩者，事先施打疫苗仍是最強而有力的保護罩。

張凱音表示，多數國人雖皆有抗體防護，但小時候來自於疫苗接種的免疫力有可能隨年紀漸大消退，加上國際旅遊頻繁，這些傳染力強的疾病流入台灣的機會便會增加。1981年(民國70年次)後出生成人因來自疫苗接種之保護力可能衰退，可於出國前2~4周至相關門診諮詢。育齡女性(青春期開始至停經前)若欲前往疫區，經確認德國麻疹抗體陰性可接種一劑公費MMR疫苗。