重金屬致癌物規範擬擴大 魚油、烤魷魚都將納管

2019-03-11 12:46 中央社 台北11日電



烤魷魚。記者郭宣彣／攝影 分享 facebook

魚油的重金屬、烤魷魚的致癌物含量將納管，食藥署今天預告相關草案，增訂水產動物油脂無機砷限量，另訂定燒烤水產品在高溫製程中，可能出現的致癌物苯駢芘限量，強化食安。

衛生福利部食品藥物管理署今天預告修正「食品中污染物質及毒素衛生標準」，針對民眾常吃的魚油等水產動物油脂，增訂重金屬「無機砷」限量為0.1 mg/kg；另將有致癌疑慮的苯駢芘（BaP），從煙燻水產製品擴大納入燒烤類。

食藥署科長廖家鼎受訪時表示，重金屬規範方面，主要是根據國際食品法典委員會（CODEX）委員會議決議，認為魚油應訂定無機砷限量，所以增訂魚類、貝類、甲殼類、其他水生軟體動物等水產動物（魚）的油脂無機砷限量0.1 mg/kg，與國際接軌。

至於苯駢芘，現行法規僅針對煙燻水產製品進行規範，不過，廖家鼎指出，燒烤是台灣水產製品的主要烹調方式之一，同樣有苯駢芘污染風險，因此將燒烤類水產品苯駢芘含量一併納管。

廖家鼎說，納管燒烤類水產品包括烤鯡魚、雙殼貝類、魚肉、蝦蟹、魷魚等，視類別苯駢芘限量為2.0至6.0μg/kg，未來新規定上路後，不只包裝食品、開架熟食都須符合規範。

廖家鼎指出，相關規定即起進行60天預告期，蒐集各界意見，未來將持續參考國內外相關科學研究資訊及管理規範，滾動修正相關管理規定。