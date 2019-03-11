環保署新訂遊戲規則：外帶飲改店內喝 用塑膠吸管不罰

2019-03-11 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



環保署推動限用一次性塑膠吸管政策，今年7月起公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等四大類共8000家業者不得提供內用者一次性塑膠吸管，違者可罰業者1200至6000元。環保署今天召開北區公聽會，提出新訂的「遊戲規則」，包含若消費者外帶卻仍在場所內使用，環署認定為「非屬內食餐飲」；學校、公部門、百貨公司內便利商店若有內用服務，也不能使用一次性吸管。環團批評政策大打折扣；業者也認為窒礙難行。

環保署限用塑膠吸管會逐年分四階段擴大實施，未來替代材質增加後，會增加相關管制規範，今天上午召開北區「限用一次性塑膠吸管」公聽會，後續將再召開中部、南部公聽會並研議調整實施內容。

由於政策首度上路，各界爭議不小，環保署提出新訂「遊戲規則」，包含消費者若表示要外帶，業者也以外帶形式提供，但消費者仍在場所內使用，環署認定非屬內食餐飲；如果吸管是商品出廠時就附上，並公開陳列選購例如利樂包等，則不在此限。

此外，雖然便利商店不在本次規範對象，但許多便利商店都有提供內用服務，若是設在學校、公部門、百貨內的便利商店，只要是內用也不能提供一次性塑膠吸管。材質方面，雖禁止一次性塑膠吸管，但環署明訂吸管材質屬於使用「生物可分解塑膠」 ，或以紙類等植物纖維為主體、塑膠成分低於10%且可用物理方式分離的塑膠淋膜吸管，不在此限。

不過，業者認為難以執行。全家便利商店質疑，內用、外帶不易區分，環保署雖然明訂以「櫃台交易」作為區分，但稽查時怎麼證明？三商行餐飲公司也質疑，雖然政府同意可以用生物可分解及或以紙類等植物纖維為主體吸管，但至今這種PLA吸管，沒有任何一家通過環保署規定要取得的「環保標章」， 業者找不到合格廠商可以買這吸管。

針對未來若百貨內的餐飲業者違規開罰，是罰百貨公司而非違反規定的餐飲業者，百貨公司也認為不公平。慈心基金會則認為，購買時說要外帶，實際買了卻到餐廳內使用，結果不受管制， 「等於開了很大後門」，建議應該都要開罰。

包括看守台灣協會、綠色和平等環保團體則連番質疑，政府讓PLA吸管不列為一次性使用塑膠吸管，但處理PLA需要工業堆肥 ，台灣卻沒有這個技術。環團強調，生物可分解不是替代方案，反對推動可分解作為替代品。