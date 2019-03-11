大便出血以為痔瘡 就醫檢查是直腸瘤開人工肛門利治療

2019-03-11 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中54歲王姓男子因為大便出血，本來以為就像以前一樣是痔瘡，只要擦藥就好，沒想到10多天仍無法改善大便有血的情況，在親友的勸說下，他到童綜合醫院進行舒眠無痛的大腸內視鏡檢查，大腸直腸外科張乃元醫師檢查後，發現直腸內長出一顆腫瘤，切片送驗後確定為神經內分泌細胞瘤，建議患者與家屬以經肛門腹腔鏡手術，將出現細胞瘤的直腸進行小部分切除，並在切除後將直腸下段接回肛門。

為了讓直腸與肛門括約肌連接的傷口修復癒合，再將小腸拉至右小腹，在肚臍右側約5公分處做一個臨時造口，俗稱人工肛門，以利讓排泄物能夠不經由肛門口排出，避免傷口的拉扯與感染，住院7天後即返家休養。

6周後，張乃元醫師確認直腸與肛門的傷口已經完全癒合，再次安排手術，將小腸接回腹內，並將右小腹的造口傷口縫合，住院3天即出院恢復正常生活，目前也已返回工作崗位，只須定時回診檢查追蹤。

張乃元醫師指出，個案罹患的是低位直腸神經內分泌細胞瘤，細胞瘤長出位置距離肛門僅6公分左右，還好還沒侵犯到肛門括約肌，為讓患者日後保有正常的生活品質，因此採用保留肛門手術來切除細胞瘤，因切除後為了讓傷口能癒合恢復正常功能，所以必須將小腸截斷連接到腹部來做出一個臨時的造口，待肛門處的傷口癒合完全，才將造口縫合恢復正常排便方式。

張乃元醫師表示，需要進行造口手術的原因大致為直腸或肛門有腫瘤、腸部受傷、腸部壞死、大便失禁等，造口常常讓患者與家屬感到不自在，因為無法適應排泄物從腹部排出的情形，還有隨時須與便袋共處的不便，有些患者因此排斥進行造口與正確治療而導致病情延誤，甚至造成生命的提早終止；但造口手術無論是臨時或永久，都是為了讓患者能夠得到最好與完全的治療。造口平時服貼身體，以衣服遮蔽之後，平時活動也不易被發現，很多日常活動仍然可以照常，並不受造口影響。