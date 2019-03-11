郵輪首航花蓮港 遊覽車司機怨「遊客都跑去看韓國瑜」

2019-03-11 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



威士特丹（Westerdam）號郵輪從沖繩出發，今天清晨到訪花蓮港，港務分公司安排花蓮特色原住民歌舞表演，讓郵輪上1909外籍旅客，一下船就感受花蓮人熱情。旅客們今天將前往太魯閣、松園別館、慶修院等景點，下午5時登船離開，前往基隆，接著到訪高雄。

這艘郵輪今天清晨6時許到達花蓮港外海，半小時後靠泊港口，這是其首航花蓮，也是今年首艘到訪花蓮的郵輪，總噸位共8萬2348噸，船長285公尺，最大時速24節，屬於荷美航運公司的嘉年華旗下高階郵輪。港務人員指出，這艘郵輪不算大，去年曾靠泊高雄港。

一早還沒天亮，就有30台遊覽車、數10台計程車在花蓮港等候，準備載著旅客「拚商機」。世通遊覽車呂姓司機表示，今年過年到現在，花蓮觀光遊客少很多，幾乎都跑去看高雄市長韓國瑜，觀光人次大受影響。

花蓮港務分公司表示，威士特丹（Westerdam）號下月7日將再度到訪花蓮，預計今年有10艘國際郵輪靠泊花蓮港，而去年共6艘郵輪靠泊，旅客共1萬337人次。