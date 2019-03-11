影／合歡山再飄「三月雪」 追雪迷樂直播

2019-03-11 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



強烈大陸冷氣團持續發威，加上華南水氣影響，玉山今凌晨2時許起斷續降雪，積雪一度達3.5公分，合歡山接著在上午9時許也降下雨夾雪霰，唯溫度未持續降低，且降雪時間和雪量都不足，因此未形成積雪。

中央氣象局雖預告今起氣候將轉為乾冷，但合歡山從昨晚至今晨氣溫都在攝氏0度至1度間徘徊，而因這波水氣尚未完全消散，因此偶爾會飄下冰霰或雪花，也吸引不少追雪迷上山苦等碰運氣，直至今上午9時，雪勢一度轉大，雪迷興奮。

「終於不枉費從凌晨等到現在！」臉書社團「合歡山玩雪團」成員開心拍下今天這場「三月雪」，慶幸等雪成功，只可惜雪霰和雨勢同時落下，「雨夾雪霰」狀況，令雪霰一接觸到地面就融成水，難以形成積雪，之後更因溫升更直接轉成降雨。

而今年受到暖冬影響，玉山、合歡山初雪難產，直至元月21日才降雪，寫下玉山氣象站從1953年起統計至今的最遲初雪，打破66年來紀錄，該場初雪後，笨月8日和今天雖也降雪霰，但雪況不佳，令雪迷有些失望，但也有人不放棄希望。

有追雪迷感嘆，「溫度、水氣似乎吵架了」，有時夠冷卻水氣不足，水氣夠卻又溫度不夠低，更憂心，時序將入春，合歡山雪季恐結束；但也有人不氣餒的樂觀看待，現在就放棄還太早，合歡山也曾下過四月雪，只要天氣條件配合還是有機會。