親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「言論自由」將成五星旗與極右主義的溫床？

兩會美女翻譯大集合！最紅的小趙薇 領導為何硬要帶上她

影／合歡山再飄「三月雪」　追雪迷樂直播

2019-03-11 11:25聯合報 記者賴香珊╱即時報導

強烈大陸冷氣團持續發威，加上華南水氣影響，玉山今凌晨2時許起斷續降雪，積雪一度達3.5公分，合歡山接著在上午9時許也降下雨夾雪霰，唯溫度未持續降低，且降雪時間和雪量都不足，因此未形成積雪。

中央氣象局雖預告今起氣候將轉為乾冷，但合歡山從昨晚至今晨氣溫都在攝氏0度至1度間徘徊，而因這波水氣尚未完全消散，因此偶爾會飄下冰霰或雪花，也吸引不少追雪迷上山苦等碰運氣，直至今上午9時，雪勢一度轉大，雪迷興奮。

「終於不枉費從凌晨等到現在！」臉書社團「合歡山玩雪團」成員開心拍下今天這場「三月雪」，慶幸等雪成功，只可惜雪霰和雨勢同時落下，「雨夾雪霰」狀況，令雪霰一接觸到地面就融成水，難以形成積雪，之後更因溫升更直接轉成降雨。

而今年受到暖冬影響，玉山、合歡山初雪難產，直至元月21日才降雪，寫下玉山氣象站從1953年起統計至今的最遲初雪，打破66年來紀錄，該場初雪後，笨月8日和今天雖也降雪霰，但雪況不佳，令雪迷有些失望，但也有人不放棄希望。

有追雪迷感嘆，「溫度、水氣似乎吵架了」，有時夠冷卻水氣不足，水氣夠卻又溫度不夠低，更憂心，時序將入春，合歡山雪季恐結束；但也有人不氣餒的樂觀看待，現在就放棄還太早，合歡山也曾下過四月雪，只要天氣條件配合還是有機會。

中央氣象局則預估，今起至周三白天水氣偏少，漸轉為乾冷，各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨；但周三晚起鋒面接近，天氣漸轉不穩定，準冷氣團將接力，各地降雨機率再度提高，全台有雨。

合歡山今上午9時許降雨夾雪霰，唯降雪時間和雪量都不足，而未形成積雪，但雪迷仍相當...
合歡山今上午9時許降雨夾雪霰，唯降雪時間和雪量都不足，而未形成積雪，但雪迷仍相當開心。圖／「合歡山玩雪團」廖室傑提供
分享
合歡山今上午9時許降雨夾雪霰，唯降雪時間和雪量都不足，而未形成積雪，但雪迷仍相當...
合歡山今上午9時許降雨夾雪霰，唯降雪時間和雪量都不足，而未形成積雪，但雪迷仍相當開心。圖／「合歡山玩雪團」廖室傑提供
分享

合歡山降雪冷氣團
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

影／下雪了！又濕又冷 玉山積雪逾3公分

2019-03-11 11:14

「懸日預報」發布！ 嘉市周三起連5天有機會搶拍美景

2019-03-11 10:43

冷氣團發威 北部、東北部低溫下探13度冷到周二

2019-03-11 05:09

主治醫師擬訂工時 看名醫門診恐更難

2019-03-10 23:54

不被綁死 醫界：工時應保留彈性

2019-03-11 00:02

醫院正門口違停 車主「公審」自己原來有洋蔥

2019-03-11 08:43

藥品吹漲風…普拿疼下月變貴 鼻炎藥傳缺貨

2019-03-11 00:18

西半部、高屏擴散條件差 空汙「橘色等級」

2019-03-11 05:11

影／來看！雪山大降雪 銀白世界積雪逾半公尺

2019-03-11 11:25

區域級以上醫院推門診減量 半年下降2.3%

2019-03-11 11:15

政府大推台灣Pay 民眾：怎麼不能繳電費？

2019-03-11 11:10

吃了再上 預防愛滋有「吃的保險套」

2019-03-11 10:39

寒假自由行、大選結束 1月陸客突圍成長

2019-03-11 10:11

孕婦勤抹妊娠乳液 體內塑化劑高恐影響胎兒

2019-03-11 10:08

韓綜及網紅行銷太老套？今年1月日韓旅客罕見「雙降」

2019-03-11 09:57

為夾藍芽喇叭花光月薪還變賊 醫師：恐得夾娃娃成癮症

2019-03-11 09:26

雨勢由北往南漸歇 冷氣團影響北台偏冷

2019-03-11 08:45

吳德榮：輻射冷卻作用 明晨空曠處低溫12度

2019-03-11 07:42

雨下到人快發霉！ 彭啟明：降雨漸緩和、乾到周三

2019-03-11 07:33

搶救腦中風 注意3點+黃金3小時

2019-03-11 01:08

忍14年 才知是僵直性脊椎炎

2019-03-11 01:00

健康你我他／從櫻花到桂花 賞春就在家旁

2019-03-11 01:00

健康名人堂╱失智照護網 還有漫漫長路

2019-03-11 00:58

偏方頻傳害人 食療藥療找合格醫師診斷

2019-03-11 00:14

健康一點靈／戒菸便秘 多運動可促進排便

2019-03-11 00:11

要命！誤信非醫師偏方 有人爆肝 有人誤延治癌

2019-03-11 00:03

採收農作 男大生患「農夫肺」

2019-03-10 23:56

補照費大錢坑...政大規畫拆大智樓、大仁樓

2019-03-10 23:31

獨／文大火災後...全台仍有214棟無照校舍台大最多

2019-03-10 23:04

一張圖看一周天氣！急凍12度 鋒面、冷空氣接力

2019-03-10 23:03

睡午覺是好習慣 研究：可降血壓

2019-03-10 21:44

吃早餐與心臟病有關 吃飽很重要

2019-03-10 21:43

志工從小做起 培養人生正向觀

2019-03-10 21:42

談張嘉佳新作《雲邊有個小賣部》 那條回家的路

2019-03-10 21:14

獲國際金勳章獎生態影片瀕絕植物回家 開放線上觀賞

2019-03-10 20:01

別再好手帶壞手了！中風復健新招：好手3小時不准動

2019-03-10 19:45

注意！中橫公路土石鬆軟 今晚8時預警封路

2019-03-10 19:43

他把「黑色烏魚子」丟了媽氣炸！網驚：太不識貨啦

2019-03-10 19:37

粵劇霸王別姬新編 勾勒大戲昔今未來風貌

2019-03-10 19:11
看更多

熱門文章

【即時短評】「飛機有黃泥 就知來自桃機」 桃機成國恥

2019-03-10 12:22

一張圖來了！明轉乾冷 未來一周兩波冷空氣高山恐降雪

2019-03-10 17:22

中醫也將有免疫療法了？中醫師找到2藥材有望治療癌症

2019-03-10 15:11

又碰上亞鄰最低價！中油汽油1.1元「應漲不漲」

2019-03-10 12:13

油價凍漲 95無鉛維持每公升28.0元

2019-03-10 12:31

雨下到人快發霉！ 彭啟明：降雨漸緩和、乾到周三

2019-03-11 07:33

一張圖看一周天氣！急凍12度 鋒面、冷空氣接力

2019-03-10 23:03

止痛藥漲聲響起 普拿疼下月起漲5%至10%

2019-03-10 13:14

醫院正門口違停 車主「公審」自己原來有洋蔥

2019-03-11 08:43

冷氣團發威 北部、東北部低溫下探13度冷到周二

2019-03-11 05:09

補照費大錢坑...政大規畫拆大智樓、大仁樓

2019-03-10 23:31

網友捧舒淇造型真女神！竟釣出本尊親回7字

2019-03-10 15:13

臭濕襪子放微波爐烤乾 毒物學權威專家這麼分析...

2019-03-10 16:47

主治醫師擬訂工時 看名醫門診恐更難

2019-03-10 23:54

睡午覺是好習慣 研究：可降血壓

2019-03-10 21:44

年輕人一天到晚被唱衰？他呼籲對台灣要有信心

2019-03-10 18:29

19歲男大生幫家中採收農作 竟罹患「農夫肺」

2019-03-10 17:29

唐綺陽星座運勢週報：天蠍賺多花多 雙子人氣夯

2019-03-11 07:33

30歲的她背痛胸悶 原來20度脊椎側彎搞鬼

2019-03-10 14:54

每日星座運勢／雙子情緒亢奮有幹勁 易得上司肯定

2019-03-11 00:00

櫻花滿開 精選全球六大賞櫻景點

2019-03-10 17:11

大陸擬送高雄貓熊 陸委會：可循台北動物園模式處理

2019-03-10 12:21

普拿疼止痛藥漲價 鼻炎藥傳缺貨

2019-03-10 18:10

真的是我屏東我驕傲！兩支影片入圍日本國際觀光影像節

2019-03-10 14:25

獨／文大火災後...全台仍有214棟無照校舍台大最多

2019-03-10 23:04

到底有幾個新包包？朴信惠甜笑街拍超勸敗

2019-03-10 12:40

藥品吹漲風…普拿疼下月變貴 鼻炎藥傳缺貨

2019-03-11 00:18

為圓仔找弟妹 大貓熊團團圓圓拚第二胎

2019-03-10 12:12

【兒女心情】薰依草／金婚的祝福

2019-03-11 06:00

【女性成長】蘇亞／旅行的體悟

2019-03-11 06:00

選才與留才 企業應盤點的三個問題

2019-03-10 14:03

影／下雪了！又濕又冷 玉山積雪逾3公分

2019-03-11 11:14

忍14年 才知是僵直性脊椎炎

2019-03-11 01:00

六歲圓仔要回大陸相親？ 北巿動物園：八字沒半撇

2019-03-10 13:17

搶救腦中風 注意3點+黃金3小時

2019-03-11 01:08

高鐵帶給新竹發展 營造台北、新竹一日生活圈

2019-03-10 11:45

不被綁死 醫界：工時應保留彈性

2019-03-11 00:02

幫美腿戴飾品 女星瘋穿「凡爾賽鑽扣」鞋

2019-03-10 12:45

別再好手帶壞手了！中風復健新招：好手3小時不准動

2019-03-10 19:45

南區就博會成大登場 現場收到1萬6000份履歷

2019-03-10 17:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top