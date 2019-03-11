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區域級以上醫院推門診減量 半年下降2.3%

2019-03-11 11:15聯合報 記者簡浩正╱即時報導

健保署力推分級醫療，去年7月起實施區域級以上醫院每年門診減量2%，超過不予給付。衛生福利部部長陳時中表示，實施半年來，90家區域級以上醫院減量件數為2197萬件，較去年同期減少51.5萬件，整體下降約2.3%，高於設定目標。

今天上午，立法院社福及衛環委員會要求衛福部、健保署等針對「區域級（含）以上大醫院門診減量措施，自107年起每年減量2%，逐年增加減量目標，5年達減量10%」報告。陳時中說，區域級以上醫院門診減量自去年7月1日實施，全國共103家院所，扣除門診件數小於0.5%者醫院後，共90家區域級以上醫院列入門診減量範圍。

該措施實施半年來，90家區域級以上醫院減量件數為2197萬件，較去年同期減少51.5萬件；其中醫學中心下降1.8%，區域醫院則下降2.6%，整體下降約2.3%，高於設定目標。不過陳時中也指出，去年第三、四季執行過程中，仍有等八家醫學中心（如台大、馬偕等）及27家區域醫院（振興、林新等）減量未達標。

立委陳宜民則認為分級醫療做得不夠好，他以林口長庚醫院為例，其去年下半年轉出1萬8000人次病患，今年更以轉出3萬人次為目標，認為民營醫院都這麼做了，是否公立醫院都能這樣做？以台大醫院去年的新月計畫為例，僅提供兩個轉診名額，他認為只是杯水車薪，如何逐步達成五年內門診量減量10%？

陳時中則表示，他也希望區域級醫院以上都能做到下轉，但分級醫療轉診也是摸索廿幾年才實施，且民眾有自由就醫權利，很多患者都是從外縣市來。要怎麼下轉，除了將持續與醫學中心、區域醫院溝通，鼓勵多跟地區醫院合作外，並陸續實施門診整合照護計畫、地區醫院假日開診，健保署亦建置健保雲端查詢系統，醫院共享醫療影像等方式，來鼓勵民眾願意轉診，就近就醫。

衛福部長陳時中（中）表示，分級醫療轉診也是摸索廿幾年才實施，將持續與醫學中心、區...
衛福部長陳時中（中）表示，分級醫療轉診也是摸索廿幾年才實施，將持續與醫學中心、區域醫院溝通，多跟地區醫院合作外，健保署亦建置健保雲端查詢系統，醫院共享醫療影像等，鼓勵民眾轉診，就近就醫。記者簡浩正／攝影
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健保署力推分級醫療，門診減量實施半年來，區域級以上醫院整體下降約2.3%，但立委...
健保署力推分級醫療，門診減量實施半年來，區域級以上醫院整體下降約2.3%，但立委陳宜民則認為做得不夠好，他以林口長庚醫院為例，其去年下半年轉出一萬八千人次病患，是否公立醫院都能這樣做？記者簡浩正／攝影
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