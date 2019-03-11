吃了再上 預防愛滋有「吃的保險套」

2019-03-11 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



想要降低愛滋感染風險，現在多了一種「吃的保險套」，也就是暴露前預防性用藥。近年來，疾管署針對高風險族群積極宣導，實施公費試辦計畫，成效顯著，2018年愛滋感染新增感染人數為1993人，比前一年下降約兩成。

為此，台灣愛滋病學會提出「保險套內服外用」防治愛滋新概念，希望「吃的保險套（PrEP）」和「用的保險套」雙管齊下，逐年降低國內愛滋感染人數。

台灣愛滋病學會理事長、台大醫院內科部教授洪健清指出，「定期篩檢」和「正確用藥」是國際防治愛滋的兩大重點，據統計，全國仍有五千多名感染者並不知自身已感染愛滋，建議高風險族群應該定期接受篩檢。

篩檢後如果為陰性，也別掉以輕心，建議透過保險套以及預防性投藥（PrEP）提升自我保護，避免受到感染。目前全國共有40家醫療院所提供抗病毒藥物，一天只需服用一顆，持續用藥，就可大幅減少感染風險。

洪健清說，除了天天服用之外，最近幾年國外也提倡性愛前用藥的新觀念，在預期發生性行為之前的2至24小時內服用一顆藥物，另外，在服用第一顆藥物後的第24、48小時，各再服用一顆。

儘管性愛前後用藥的費用較省，只需3顆，但許多人性愛屬於一時衝動，「有機會就上」，不見得隨身攜帶藥物，且容易搞錯了用藥時間或是忘了用藥，以致增加感染風險。

洪健清指出，疾管署愛滋感染指引仍建議以天天用藥為主。不過，一天一顆，每顆400元，一個月1萬2000元，藥費並不低，有些人又擔心持續用藥可能的副作用，因此，全台採用天天用藥來防治愛滋的民眾確實不多。

不過，暴露前預防用藥對於愛滋防治的好處多多，不僅在於防止愛滋病毒的傳布，還能節省整體醫療費用的支出。以法國為例，用於治療一名HIV感染者終身用藥的費用，就可以讓20個人吃20年的預防性用藥。