寒假自由行、大選結束 1月陸客突圍成長

2019-03-11 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今年1月來台旅客整體人次下跌，不過陸客逆勢成長9.27個百分點，達23萬8906人次，這也是陸客自去年9月起連續衰退後的回升。交通部觀光局分析，中國大陸1月放寒假，帶動學生自由行人數，是陸客增加主因。

旅行商業同業公會全聯會召集人高洺塗表示，去年11月底適逢台灣地方大選，許多陸客原本就會避免這段期間來台，旅遊時間延後至1月，指陸客增加只是短期累積的效應。

1月陸客成長，但自由行及團客各有增減。其中自由行10萬2746人次，較去年同期成長21.8個百分點，團客6萬5230人次則下滑18.4個百分點。靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰說，陸客趁春節前大量出國是常態，且兩岸有春節包機，不受國人出境排擠機位影響。陸客變多原因還有自由行及小三通興盛，但團客大幅縮減。

觀光局近期力推「新北向」，俄羅斯旅客是成長率最高的國家，去年1月僅646人次，今年1月為1027人次，增加58.98個百分點。黃正聰說，5月莫斯科及海參崴直航航線開通後，旅客人數會再大幅成長。

越南旅客前一年度平均成長28.03個百分點，但去年底越南旅客大脫逃，觀宏專案暫時關閉，今年1月越南旅客剩下2萬132人次，比去年同期大降20.74個百分點。黃正聰說，預計3月15日觀宏專案恢復受理電子簽證後，越南旅客可逐步回穩。