孕婦勤抹妊娠乳液 體內塑化劑高恐影響胎兒

2019-03-11 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



孕婦勤擦妊娠乳液盼減少懷孕帶來的皮膚不適，不過，國衛院一項最新研究發現，頻繁使用妊娠乳液、保養品的孕婦，尿液中鄰苯二甲酸二乙酯 （DEP）塑化劑的代謝物濃度明顯較高，恐將影響胎兒，增加日後過敏體質風險。

這項研究為國際上第一次針對完整孕期量測尿液中塑化劑代謝物濃度之研究，研究團隊於2012至2015全國1676名女性，於懷孕期間使用11種個人護理用品的習慣，依照頻率歸類出四種等級。

此外，研究人員分析孕婦在懷孕前、中、後等三個孕期的尿液中鄰苯二甲酸酯代謝物濃度。結果發現，使用頻率越高，則尿液中塑化劑濃度就越高，如果使用精油類保養品則更為明顯，至於洗髮精、洗面乳等沖洗型個人保養品則多數沒有影響。

舉例來說，與每個月使用一至三次保養品組相較，一個月使用保養品超過25次者，尿液中塑化劑濃度高出近四成，如果經常使用精油類保養品，則濃度高出六成六。

研究團隊建議孕婦在於懷孕期間減少使用個人保養護理產品的頻率，以避免鄰苯二甲酸酯的暴露，從而降低對胎兒的影響，減少日後過敏體質機率。研究成果於108年1月刊登於國際權威環境科學期刊《整體環境科學》（Scien e of the Total Environment）。

王淑麗說，懷孕期間對於胎兒發育很重要，許多研究已證實，懷孕期間暴露於鄰苯二甲酸酯，可能造成內分泌干擾等健康風險，因此，這個階段在使用保養品時應該更加謹慎，減少塑化劑的暴露。

研究團隊就發現，部分品牌妊娠保養品所帶來的鄰苯二甲酸二乙酯塑化劑暴露風險極高，王淑麗建議，選擇這類產品時，應該仔細觀察標示，瞭解成分。

此外，懷孕期間，孕婦在塗抹化妝水、乳液、日霜、晚霜等保養品時，種類應在六種以下，並選擇沒有香味的產品，避免含有定香劑。在塗抹妊娠乳液後，不要讓乳液停留在皮膚上過久。