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為夾藍芽喇叭花光月薪還變賊 醫師：恐得夾娃娃成癮症

2019-03-11 09:26聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台灣到處都是夾娃娃機店，衍生一種新的疾病叫做夾娃娃成癮症，精神科醫師表示，如果夾到無法自拔，影響到正常生活，就可能成癮，需要治療。

台南市立安南醫院精神科主任張俊鴻醫師指出，新竹有位35歲的林姓男子本從事電梯維修業，沉迷娃娃機竟然玩到錢不夠，瞞著老婆辦理信用貸款，最後為了娃娃機花費和貸款，竟然犯下竊案，毀了原本穩定的工作和生活。

高雄從事板模工作的40歲張姓男子，也因為夾娃娃機花費過大，花完2萬800元的薪水，還夾不到價值650元的藍芽喇叭鐵盒，竟然用強力磁鐵去偷藍芽喇叭，遭店家報警依竊盜罪嫌送辦。

他表示，其實從心理學的角度，可愛的玩偶有療癒的作用，在嬰兒的心理研究中就發現，新奇的事物和明亮的顏色都可以引發人們好奇與興趣。輕快的音樂也可提升心情的愉快與衝動購物的機會，商業心理學很早就發現播放大聲的舞曲可以增加民眾衝動購物的行為。

張俊鴻說，從腦科學的角度，人的大腦有個俗稱快樂中樞的獎賞回饋系統，1953年的加拿大奧茲（James Olds）和米爾納（Peter Milner）在老鼠的某個腦部插入電極，老鼠籠裡面有個桿子，壓桿子就會電極老鼠的大腦，發現老鼠竟然不吃食物，寧願一直去壓桿子。這些腦區主要包含了腹側被蓋區（VTA）、伏隔區(nucleus accumbens)、前額葉皮質。

在傳統的成癮研究就發現古柯鹼、酒精、安非他命可以誘發這些腦部區域活性增加，有趣的是新的研究發現熱戀期(三個月內)、吃巧克力、幽默的笑話也會增加這些腦區活性。推測玩夾娃娃機可能促發這個系統，多巴胺大量分泌，產生愉悅感覺。

而成癮有三大特性：耐受、戒斷和失控。現在新的研究發現某些行為也會成癮，例如玩夾娃娃機，可能要越夾越大或越多的娃娃才覺得爽愉悅(耐受)，不能玩的時候就坐立難安覺得煩躁(戒斷)，開始影響工作上學甚至把薪水花光貸款(失控)。但是有這三大特性不代表就是成癮，建議還是要進一步評估。

張俊鴻建議可到醫院診所身心科做進一步評估，很多人其實合併了其他身心症，例如64-90%青少年物質成癮至少有其他精神共病例如憂鬱症、注意力不足過動症(ADHD)。需要一起治療，改善的效果才會好。非藥物的治療例如認知行為治療、神經生理回饋、學校團體治療、家庭團體治療、正念治療、治療性營隊等等。

台南市立安南醫院精神科主任張俊鴻醫師。圖/醫院提供
台南市立安南醫院精神科主任張俊鴻醫師。圖/醫院提供
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