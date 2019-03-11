醫院正門口違停 車主「公審」自己原來有洋蔥

2019-03-11 08:43 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



爆料文化盛行，網路出現愈來愈多的「正義」魔人。為了不被陌生人誤解，有位網友乾脆「PO網公審自己」，並讓大家了解他時常必須「拋家棄子」的工作辛酸。

這名麻醉專科醫師在臉書不公開社團「爆怨公社」貼出白色轎車停在屏東某醫院大門口的照片，模仿爆料者的口吻寫道：「這台破車是誰的！把車亂停在醫院大門口！三寶！不過是一台高級Toyota！自以為高級車！」

發文者說，亂停車的就是他本人，雖然醫院有配車位，但為了趕時間救命，不得不把車停在周日沒有門診、封閉的醫院大門口前，因為從旁邊的超商入口穿入醫院，是通往加護病房最短的捷徑。

邱姓醫師說，周日結束兩台急診手術到下午兩點後，利用難得的假日陪妻小吃午飯，拉麵剛送上來，就被醫院的電話急叩回去。但若停在醫院配的車位到加護病房走路要10分鐘，不得不先停在不擋人的醫院大門口衝進去救人。

他走到大門口想趕快把車移走，卻看到有蹲在醫院大門口抽菸的群眾，拿著手機在拍他的車，竊竊私語說，這不知道是誰亂停在這的。邱姓麻醉醫師於是拿手機拍自己的車，那個人好似找到「知音」，過來搭訕說，「有錢人了不起？車都這樣亂停，等下回家就給它po網」。

他說，老婆和小孩們不是第一次被他丟包在餐廳，在公園，在路邊，但回到麵店很享受女兒看英雄般的眼神，歡迎爸爸回來，「麵冷了，心還是熱的。這就是我的人生」。