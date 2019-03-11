親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

北國無黑山？瑞典「阿那力斯悲劇」的山難教訓

醫院正門口違停 車主「公審」自己原來有洋蔥

2019-03-11 08:43聯合報 記者雷光涵╱即時報導

爆料文化盛行，網路出現愈來愈多的「正義」魔人。為了不被陌生人誤解，有位網友乾脆「PO網公審自己」，並讓大家了解他時常必須「拋家棄子」的工作辛酸。

這名麻醉專科醫師在臉書不公開社團「爆怨公社」貼出白色轎車停在屏東某醫院大門口的照片，模仿爆料者的口吻寫道：「這台破車是誰的！把車亂停在醫院大門口！三寶！不過是一台高級Toyota！自以為高級車！」

發文者說，亂停車的就是他本人，雖然醫院有配車位，但為了趕時間救命，不得不把車停在周日沒有門診、封閉的醫院大門口前，因為從旁邊的超商入口穿入醫院，是通往加護病房最短的捷徑。

邱姓醫師說，周日結束兩台急診手術到下午兩點後，利用難得的假日陪妻小吃午飯，拉麵剛送上來，就被醫院的電話急叩回去。但若停在醫院配的車位到加護病房走路要10分鐘，不得不先停在不擋人的醫院大門口衝進去救人。

他走到大門口想趕快把車移走，卻看到有蹲在醫院大門口抽菸的群眾，拿著手機在拍他的車，竊竊私語說，這不知道是誰亂停在這的。邱姓麻醉醫師於是拿手機拍自己的車，那個人好似找到「知音」，過來搭訕說，「有錢人了不起？車都這樣亂停，等下回家就給它po網」。

他說，老婆和小孩們不是第一次被他丟包在餐廳，在公園，在路邊，但回到麵店很享受女兒看英雄般的眼神，歡迎爸爸回來，「麵冷了，心還是熱的。這就是我的人生」。

網友看完他十萬火急的救人過程，分分留言說辛苦了，看了有洋蔥的感動，更有人說，心情不好的時候看到這個，覺得人生又充滿能量。

屏東某麻醉專科醫師貼文說假日「違停」在醫院大門口，是為了救人。圖／取自臉書「爆怨...
屏東某麻醉專科醫師貼文說假日「違停」在醫院大門口，是為了救人。圖／取自臉書「爆怨公社」
分享

醫師
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

影／下雪了！又濕又冷 玉山積雪逾2公分

2019-03-11 08:14

冷氣團發威 北部、東北部低溫下探13度冷到周二

2019-03-11 05:09

主治醫師擬訂工時 看名醫門診恐更難

2019-03-10 23:54

不被綁死 醫界：工時應保留彈性

2019-03-11 00:02

藥品吹漲風…普拿疼下月變貴 鼻炎藥傳缺貨

2019-03-11 00:18

西半部、高屏擴散條件差 空汙「橘色等級」

2019-03-11 05:11

為夾藍芽喇叭花光月薪還變賊 醫師：恐得夾娃娃成癮症

2019-03-11 09:26

雨勢由北往南漸歇 冷氣團影響北台偏冷

2019-03-11 08:45

吳德榮：輻射冷卻作用 明晨空曠處低溫12度

2019-03-11 07:42

雨下到人快發霉！ 彭啟明：降雨漸緩和、乾到周三

2019-03-11 07:33

搶救腦中風 注意3點+黃金3小時

2019-03-11 01:08

忍14年 才知是僵直性脊椎炎

2019-03-11 01:00

健康你我他／從櫻花到桂花 賞春就在家旁

2019-03-11 01:00

健康名人堂╱失智照護網 還有漫漫長路

2019-03-11 00:58

偏方頻傳害人 食療藥療找合格醫師診斷

2019-03-11 00:14

健康一點靈／戒菸便秘 多運動可促進排便

2019-03-11 00:11

要命！誤信非醫師偏方 有人爆肝 有人誤延治癌

2019-03-11 00:03

採收農作 男大生患「農夫肺」

2019-03-10 23:56

補照費大錢坑...政大規畫拆大智樓、大仁樓

2019-03-10 23:31

獨／文大火災後...全台仍有214棟無照校舍台大最多

2019-03-10 23:04

一張圖看一周天氣！急凍12度 鋒面、冷空氣接力

2019-03-10 23:03

睡午覺是好習慣 研究：可降血壓

2019-03-10 21:44

吃早餐與心臟病有關 吃飽很重要

2019-03-10 21:43

志工從小做起 培養人生正向觀

2019-03-10 21:42

談張嘉佳新作《雲邊有個小賣部》 那條回家的路

2019-03-10 21:14

獲國際金勳章獎生態影片瀕絕植物回家 開放線上觀賞

2019-03-10 20:01

別再好手帶壞手了！中風復健新招：好手3小時不准動

2019-03-10 19:45

注意！中橫公路土石鬆軟 今晚8時預警封路

2019-03-10 19:43

他把「黑色烏魚子」丟了媽氣炸！網驚：太不識貨啦

2019-03-10 19:37

粵劇霸王別姬新編 勾勒大戲昔今未來風貌

2019-03-10 19:11

普拿疼止痛藥漲價 鼻炎藥傳缺貨

2019-03-10 18:10

廚餘養豬稽查將截止 農委會擬公布未完成名單

2019-03-10 17:56

19歲男大生幫家中採收農作 竟罹患「農夫肺」

2019-03-10 17:29

一張圖來了！明轉乾冷 未來一周兩波冷空氣高山恐降雪

2019-03-10 17:22

纖維肌痛症 復健科醫師闡述新進展

2019-03-10 17:04

臭濕襪子放微波爐烤乾 毒物學權威專家這麼分析...

2019-03-10 16:47

中醫也將有免疫療法了？中醫師找到2藥材有望治療癌症

2019-03-10 15:11

30歲的她背痛胸悶 原來20度脊椎側彎搞鬼

2019-03-10 14:54

桃機又出包 南跑道破洞

2019-03-10 14:25
看更多

熱門文章

【即時短評】「飛機有黃泥 就知來自桃機」 桃機成國恥

2019-03-10 12:22

一張圖來了！明轉乾冷 未來一周兩波冷空氣高山恐降雪

2019-03-10 17:22

中醫也將有免疫療法了？中醫師找到2藥材有望治療癌症

2019-03-10 15:11

又碰上亞鄰最低價！中油汽油1.1元「應漲不漲」

2019-03-10 12:13

油價凍漲 95無鉛維持每公升28.0元

2019-03-10 12:31

一張圖看一周天氣！急凍12度 鋒面、冷空氣接力

2019-03-10 23:03

雨下到人快發霉！ 彭啟明：降雨漸緩和、乾到周三

2019-03-11 07:33

止痛藥漲聲響起 普拿疼下月起漲5%至10%

2019-03-10 13:14

冷氣團發威 北部、東北部低溫下探13度冷到周二

2019-03-11 05:09

補照費大錢坑...政大規畫拆大智樓、大仁樓

2019-03-10 23:31

醫院正門口違停 車主「公審」自己原來有洋蔥

2019-03-11 08:43

網友捧舒淇造型真女神！竟釣出本尊親回7字

2019-03-10 15:13

臭濕襪子放微波爐烤乾 毒物學權威專家這麼分析...

2019-03-10 16:47

主治醫師擬訂工時 看名醫門診恐更難

2019-03-10 23:54

睡午覺是好習慣 研究：可降血壓

2019-03-10 21:44

年輕人一天到晚被唱衰？他呼籲對台灣要有信心

2019-03-10 18:29

30歲的她背痛胸悶 原來20度脊椎側彎搞鬼

2019-03-10 14:54

19歲男大生幫家中採收農作 竟罹患「農夫肺」

2019-03-10 17:29

櫻花滿開 精選全球六大賞櫻景點

2019-03-10 17:11

每日星座運勢／雙子情緒亢奮有幹勁 易得上司肯定

2019-03-11 00:00

大陸擬送高雄貓熊 陸委會：可循台北動物園模式處理

2019-03-10 12:21

唐綺陽星座運勢週報：天蠍賺多花多 雙子人氣夯

2019-03-11 07:33

普拿疼止痛藥漲價 鼻炎藥傳缺貨

2019-03-10 18:10

真的是我屏東我驕傲！兩支影片入圍日本國際觀光影像節

2019-03-10 14:25

獨／文大火災後...全台仍有214棟無照校舍台大最多

2019-03-10 23:04

為圓仔找弟妹 大貓熊團團圓圓拚第二胎

2019-03-10 12:12

藥品吹漲風…普拿疼下月變貴 鼻炎藥傳缺貨

2019-03-11 00:18

到底有幾個新包包？朴信惠甜笑街拍超勸敗

2019-03-10 12:40

選才與留才 企業應盤點的三個問題

2019-03-10 14:03

【兒女心情】薰依草／金婚的祝福

2019-03-11 06:00

忍14年 才知是僵直性脊椎炎

2019-03-11 01:00

六歲圓仔要回大陸相親？ 北巿動物園：八字沒半撇

2019-03-10 13:17

高鐵帶給新竹發展 營造台北、新竹一日生活圈

2019-03-10 11:45

【女性成長】蘇亞／旅行的體悟

2019-03-11 06:00

幫美腿戴飾品 女星瘋穿「凡爾賽鑽扣」鞋

2019-03-10 12:45

影／下雪了！又濕又冷 玉山積雪逾2公分

2019-03-11 08:14

比自己開車快 新北跳蛙公車三峽-台北信義區明起通車

2019-03-10 10:56

南區就博會成大登場 現場收到1萬6000份履歷

2019-03-10 17:30

別再好手帶壞手了！中風復健新招：好手3小時不准動

2019-03-10 19:45

不被綁死 醫界：工時應保留彈性

2019-03-11 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top